Зеленский потребовал уволить замминистра МВД Гогилашвили
Правительство рассмотрит вопрос увольнения Александра Гогилашвили с должности замминистра МВД.
Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.
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На скандал в донецкой области, который устроил замминистр МВД Александр Гогиашвили отреагировал Владимир Зеленский.
По словам президента, единственной реакцией на такое поведение высокопоставленного чиновника может быть его увольнение с занимаемой должности.
«Демократическое правительство не может существовать без обыденного человеческого равенства. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение», — написал президент в Telegram.
Глава государства попросил Кабмин, и главу МИД рассмотреть вопрос увольнения чиновника.
«Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — отметил Зеленский.
Президент отметил, что несмотря на занимаемую должность и статус, реакция гражданина на законное требование полиции должна быть корректной и адекватной.
Как ранее сообщали Власти, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили начал скандалить и возмущаться после остановки его автомобиля полицейскими.