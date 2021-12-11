Зеленский потребовал уволить замминистра МВД Гогилашвили

Правительство рассмотрит вопрос увольнения Александра Гогилашвили с должности замминистра МВД.

Глава государства попросил Кабмин и главу МИД рассмотреть вопрос увольнения чиновника



Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

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На скандал в донецкой области, который устроил замминистр МВД Александр Гогиашвили отреагировал Владимир Зеленский.

По словам президента, единственной реакцией на такое поведение высокопоставленного чиновника может быть его увольнение с занимаемой должности.

«Демократическое правительство не может существовать без обыденного человеческого равенства. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение», — написал президент в Telegram.

Глава государства попросил Кабмин, и главу МИД рассмотреть вопрос увольнения чиновника.

«Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — отметил Зеленский.

Президент отметил, что несмотря на занимаемую должность и статус, реакция гражданина на законное требование полиции должна быть корректной и адекватной.

Как ранее сообщали Власти, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили начал скандалить и возмущаться после остановки его автомобиля полицейскими.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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