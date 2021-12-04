В Польше пострадал солдат после очередного штурма границы мигрантами

Полсотни мигрантов в очередной раз штурмовали польскую границу со стороны Беларуси.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте



Об этом сообщила польская погранохрана в Twitter.

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55 агрессивно настроенных нелегальных мигрантов в очередной раз пытались взять штурмом польскую границу. Мигранты закидывали пограничников камнями и пытались сломать заграждения.

Один из камней попал польскому солдату в голову, в результате чего военнослужащий серьезную травму.

«Сегодня на участке границы, охраняемом подразделением погранохраны в Черемхе, группа из 55 агрессивных лиц форсировала границу. Один солдат польской армии получил удар камнем в лицо «, — говорится в сообщении ведомства.

W sobotę 11.12 granicępróbowały przekroczyć 52 osoby. Dzisiaj na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 55 agresywnych osób forsowała granicę.Jeden żołnierz #WojskoPolskie został trafiony kamieniem w twarz,na miejscu udzielono mu pomocy przedmedycznej. pic.twitter.com/dFPI7AO322 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2021

В ведомстве отметили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

Как ранее сообщали Власти, бросали камни и светошумовые гранаты: десятки мигрантов снова штурмовали польскую границу.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Польша, беларусь, граница, мигранты, пострадавший