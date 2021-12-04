В Польше пострадал солдат после очередного штурма границы мигрантами
Полсотни мигрантов в очередной раз штурмовали польскую границу со стороны Беларуси.
Об этом сообщила польская погранохрана в Twitter.
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55 агрессивно настроенных нелегальных мигрантов в очередной раз пытались взять штурмом польскую границу. Мигранты закидывали пограничников камнями и пытались сломать заграждения.
Один из камней попал польскому солдату в голову, в результате чего военнослужащий серьезную травму.
«Сегодня на участке границы, охраняемом подразделением погранохраны в Черемхе, группа из 55 агрессивных лиц форсировала границу. Один солдат польской армии получил удар камнем в лицо «, — говорится в сообщении ведомства.
W sobotę 11.12 granicępróbowały przekroczyć 52 osoby.
Dzisiaj na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 55 agresywnych osób forsowała granicę.Jeden żołnierz #WojskoPolskie został trafiony kamieniem w twarz,na miejscu udzielono mu pomocy przedmedycznej. pic.twitter.com/dFPI7AO322
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2021
В ведомстве отметили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.
Как ранее сообщали Власти, бросали камни и светошумовые гранаты: десятки мигрантов снова штурмовали польскую границу.