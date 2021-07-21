В гонках “Формулы-1” новый чемпион впервые за четыре года

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в гонке Гран-при Абу-Даби. Эта победа позволила голландцу выиграть общий зачет.

Макс Ферстаппен - первый чемпион мира из Нидерландов.



Об этом сообщает BBC News.

Вторым пришел пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон.

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На старте гонки Хэмилтон обошел своего конкурента, который стартовал с поул-позишн.

Ожесточенная борьба закончилась небольшим столкновением, но Хэмилтон чуть срезал трассу и вышел на первое место. Судьи не увидели в его действиях никакого нарушения: они решили, что Хэмилтону пришлось выезжать на обочину именно из-за действий Ферстаппена.

Однако Ферстаппен все-таки смог обойти Хэмилтона на последнем круге.

Третье место в гонке должен был занять Серхио Перес, но у него за три круга до финиша сломалась машина. Таким образом, на подиум поднялся Карлос Сайнс, который благодаря этому занял в личном зачете пятое место.

Власти писали, что, завоевав в прошлом году чемпионский титул в седьмой раз, Льюис Хэмилтон повторил достижение Михаэля Шумахера.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: автогонки Формула-1, Макс Ферстаппен