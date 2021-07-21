В гонках “Формулы-1” новый чемпион впервые за четыре года
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в гонке Гран-при Абу-Даби. Эта победа позволила голландцу выиграть общий зачет.
Об этом сообщает BBC News.
Вторым пришел пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон.
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На старте гонки Хэмилтон обошел своего конкурента, который стартовал с поул-позишн.
Ожесточенная борьба закончилась небольшим столкновением, но Хэмилтон чуть срезал трассу и вышел на первое место. Судьи не увидели в его действиях никакого нарушения: они решили, что Хэмилтону пришлось выезжать на обочину именно из-за действий Ферстаппена.
Однако Ферстаппен все-таки смог обойти Хэмилтона на последнем круге.
Третье место в гонке должен был занять Серхио Перес, но у него за три круга до финиша сломалась машина. Таким образом, на подиум поднялся Карлос Сайнс, который благодаря этому занял в личном зачете пятое место.
Власти писали, что, завоевав в прошлом году чемпионский титул в седьмой раз, Льюис Хэмилтон повторил достижение Михаэля Шумахера.