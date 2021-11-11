На Ривненщине вынесли приговор за взятку умершему четыре года назад преподавателю
На Ривненщине суд признал умершего четыре года назад преподавателя колледжа виновным в получении взятки и назначил наказание в виде ограничения свободы на один год.
Об этом сообщило Zaxid.net. Сам инцидент произошел в 2015 году.
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Тогда Василий Коротун был назначен руководителем дипломного проектирования студентов выпускных групп дневной формы обучения Мирогощанского аграрного колледжа в Ривненской области.
Во время консультаций он попросил студентов купить принтер, на котором якобы пообещал распечатать образцы материалов для списывания. Студенты посчитали, что это облегчит им написание и сдачу дипломных работ, сбросились по 350 грн, купили принтер и отвезли его домой к преподавателю.
Во время судебных заседаний студенты также рассказали, что неоднократно покупали коротуну алкоголь и сигареты.
Также выяснилось, что одному из студентов Коротун дал образец для списывания и он успешно защитил свою дипломную работу. Однако так повезло не всем. хотя тем, кто не сдал диплом, Коротун вернул деньги, которые они сдавали на принтер.
В мае 2017 подозреваемый преподаватель скончался, однако суд продолжил рассмотрение дела и закрыл его только после оглашения приговора.
Покойному преподавателю решили ограничить свободу сроком на один год.
В комментарии к новости адвокат Дмитрий Ильченко пояснил, что на продолжении рассмотрения дела после смерти подозреваемого настояли его родственники. В противном случае его бы сразу закрыли.
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