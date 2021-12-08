В женском монастыре под Москвой прогремел взрыв: ранены несколько детей

В городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, ранения получили пять несовершеннолетних.

Взрывником оказался бывший ученик приходской школы при обители



Об этом сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

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По информации СМИ, местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь и привел в действие.

В результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии.

Также сообщается о пяти раненых, все они несовершеннолетние, у них осколочные и минно-взрывные травмы.

Бомбу якобы привел в действие подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.

«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — сказал источник, добавив, что во время учебы нападавший подвергался буллингу.

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Как сообщали Власти, по меньшей мере, один человек погиб, еще девять пропали без вести после взрыва в пятиэтажном доме в городе Равануза на Сицилии.

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