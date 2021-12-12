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10:17 13 Декабря 2021 Просмотров 582   КомментариевКомментарии

Путин пожаловался на распад СССР и рассказал, как работал таксистом

Последовавший за распадом Советского Союза экономический кризис был настолько тяжелым, что будущий президент России был вынужден подрабатывать таксистом.

Путин впервые рассказал, как лично он пережил тяжелые экономические времена, последовавшие за распадом Советского Союза.

Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье, 12 декабря, по государственному ТВ был показан документальный фильм под названием «Россия. Новая история».

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В этом фильме Владимир Путин впервые рассказал, как лично он пережил тяжелые экономические времена, последовавшие за распадом Советского Союза, когда инфляция в стране выражалась двузначными цифрами.

«Иногда приходилось подрабатывать и водить такси. Об этом неприятно говорить, но, к сожалению, это тоже было», – сказал Путин.

Президент России в очередной раз пожалел о распаде СССР.

«Мы превратились в совершенно другую страну. И то, что создавалось за тысячу лет, было в значительной степени утрачено», – сказал Путин.

По его словам, 25 миллионов россиян в новых независимых государствах внезапно оказались отрезанными от России, что стало «гуманитарной трагедией».

Рассуждения Путина могут снова вызвать вопросы о его внешнеполитических планах  – его обвиняют в попытках воссоздания Советского Союза и в намерении напасть на Украину, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что Путин пожаловался, что Украина не вернула России активы бывшего СССР.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Путин, таксист, распад СССР
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