Путин пожаловался на распад СССР и рассказал, как работал таксистом
Последовавший за распадом Советского Союза экономический кризис был настолько тяжелым, что будущий президент России был вынужден подрабатывать таксистом.
Об этом сообщает Reuters.
В воскресенье, 12 декабря, по государственному ТВ был показан документальный фильм под названием «Россия. Новая история».
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В этом фильме Владимир Путин впервые рассказал, как лично он пережил тяжелые экономические времена, последовавшие за распадом Советского Союза, когда инфляция в стране выражалась двузначными цифрами.
«Иногда приходилось подрабатывать и водить такси. Об этом неприятно говорить, но, к сожалению, это тоже было», – сказал Путин.
Президент России в очередной раз пожалел о распаде СССР.
«Мы превратились в совершенно другую страну. И то, что создавалось за тысячу лет, было в значительной степени утрачено», – сказал Путин.
По его словам, 25 миллионов россиян в новых независимых государствах внезапно оказались отрезанными от России, что стало «гуманитарной трагедией».
Рассуждения Путина могут снова вызвать вопросы о его внешнеполитических планах – его обвиняют в попытках воссоздания Советского Союза и в намерении напасть на Украину, отмечает агентство.
Ранее Власти писали, что Путин пожаловался, что Украина не вернула России активы бывшего СССР.