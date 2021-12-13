В Украине сократилась «желтая» зона карантина, а выросла «оранжевая»
В Украине увеличилось количество областей в «оранжевой» зоне карантина, теперь их три.
Новые индикативные показатели регионов украины опубликовали на сайте Минздрава. Одесская область перешла в “оранжевую” из “желтой”.
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Теперь расположение регионов Украины в карантинных зонах выглядит следующим образом:
«Желтая» зона
-
г. Киев,
-
Днепропетровская,
-
Ивано-Франковская,
-
Кировоградская,
-
Луганская,
-
Львовская,
-
Полтавская,
-
Ровенская,
-
Тернопольская,
-
Харьковская,
-
Херсонская.
-
Черновицкая области.
«Красная» зона
-
Винницкая,
-
Волынская,
-
Житомирская,
-
Запорожская,
-
Киевская,
-
Николаевская,
-
Сумская,
-
Хмельницкая,
-
Черкасская,
-
Черниговская.
«Оранжевая» зона
-
Донецкая,
-
Закарпатская,
-
Одесская области.
Как сообщали Власти, по состоянию на 12 декабря, в «красной» карантинной зоне оставалось 10 областей Украины.