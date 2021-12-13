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09:30 13 Декабря 2021 Просмотров 257   КомментариевКомментарии

В Украине сократилась «желтая» зона карантина, а выросла «оранжевая»

В Украине увеличилось количество областей в «оранжевой» зоне карантина, теперь их три.

Одесская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону

Новые индикативные показатели регионов украины опубликовали на сайте Минздрава. Одесская область перешла в “оранжевую” из “желтой”.

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Теперь расположение регионов Украины в карантинных зонах выглядит следующим образом:

«Желтая» зона

  • г. Киев,

  • Днепропетровская,

  • Ивано-Франковская,

  • Кировоградская,

  • Луганская,

  • Львовская,

  • Полтавская,

  • Ровенская,

  • Тернопольская,

  • Харьковская,

  • Херсонская.

  • Черновицкая области.

«Красная» зона

  • Винницкая,

  • Волынская,

  • Житомирская,

  • Запорожская,

  • Киевская,

  • Николаевская,

  • Сумская,

  • Хмельницкая,

  • Черкасская,

  • Черниговская.

«Оранжевая» зона

  • Донецкая,

  • Закарпатская,

  • Одесская области.

Индикаторы определеня уровня эпидопасности по регионам Украины

Индикаторы определеня уровня эпидопасности по регионам Украины

Как сообщали Власти, по состоянию на 12 декабря, в «красной» карантинной зоне оставалось 10 областей Украины.

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Тэги: карантина
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