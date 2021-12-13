В Украине сократилась «желтая» зона карантина, а выросла «оранжевая»

В Украине увеличилось количество областей в «оранжевой» зоне карантина, теперь их три.

Одесская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону



Новые индикативные показатели регионов украины опубликовали на сайте Минздрава. Одесская область перешла в “оранжевую” из “желтой”.

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Теперь расположение регионов Украины в карантинных зонах выглядит следующим образом:

«Желтая» зона

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая области.

«Красная» зона

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

«Оранжевая» зона

Донецкая,

Закарпатская,

Одесская области.

Как сообщали Власти, по состоянию на 12 декабря, в «красной» карантинной зоне оставалось 10 областей Украины.

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