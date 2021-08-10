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10:24 13 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Балтийском море столкнулись грузовые корабли: один перевернулся

У берегов Швеции в Балтийском море столкнулись два грузовых судна? одно из которых перевернулось.

Перевернувшееся судно Karin Hoej

Об этом сообщило SVT со ссылкой на Морскую администрацию Швеции. Инцидент произошел между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм.

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Британский Scot Carrier столкнулся с датским Karin Hoej, последнее судно потерпело крушение. Как минимум два человека оказались в воде, на данный момент продолжаются их поиски.

Менеджер по связям с общественностью шведской Морской администрации Йонас Франзен рассказал, что причины происшествия пока не установлены.

Точное число граждан на борту кораблей также неизвестно.

К спасательной операции привлекли около десяти лодок из Швеции и Дании и одно британское судно.

Как сообщали Власти, судно для перевозки генеральных грузов под флагом Палау врезалось в причал порта Черноморск.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Балтийское море
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