В Балтийском море столкнулись грузовые корабли: один перевернулся
У берегов Швеции в Балтийском море столкнулись два грузовых судна? одно из которых перевернулось.
Об этом сообщило SVT со ссылкой на Морскую администрацию Швеции. Инцидент произошел между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм.
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Британский Scot Carrier столкнулся с датским Karin Hoej, последнее судно потерпело крушение. Как минимум два человека оказались в воде, на данный момент продолжаются их поиски.
Менеджер по связям с общественностью шведской Морской администрации Йонас Франзен рассказал, что причины происшествия пока не установлены.
Точное число граждан на борту кораблей также неизвестно.
К спасательной операции привлекли около десяти лодок из Швеции и Дании и одно британское судно.
Как сообщали Власти, судно для перевозки генеральных грузов под флагом Палау врезалось в причал порта Черноморск.