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Главная » Украина » Общество
12:21 13 Декабря 2021 Просмотров 204   КомментариевКомментарии

В Украине сегодня одобрят COVID-вакцинацию дополнительной дозой: кому сделают прививки

Правительство анонсировало введения дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

С начала 2021 года уже поступило 36,78 млн вакцины от COVID-19 и сделано 26,59 млн прививок

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге МОЗ.

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Так, по его словам, сегодня, 13 декабря будет подписан приказ, который позволит ввести в законодательство возможность вакцинации дополнительной дозой вакцины от коронавируса.

«Хочу сразу подчеркнуть, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной. Дополнительная доза – это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции», – сказал министр на брифинге в Киеве в понедельник.

Ранее правительство Украины приняло решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса для некоторых граждан.

Третью дозу вакцины получат ВИЧ-инфицированные граждане Украины, а также те, кто получают гормональную терапию и перенес трансплантацию.

Кроме упомянутых случаев третью дозу также получат:

  • больные раком;
  • лицам старше 60 лет, которые были привиты двумя дозами вакцины (например, CoronaVac);
  • люди с ослабленным иммунитетом (на фоне хронических заболеваний), для которых стандартная вакцинация имеет достаточно низкую эффективность.

Ляшко также отметил, что в Украину с начала 2021 года уже поступило 36,78 млн вакцины от COVID-19 и сделано 26,59 млн прививок. Кроме того, на территории Украины все еще находятся более 8 млн доз вакцины разных производителей.

В госбюджете на закупку вакцин предусмотрено более 2 млрд грн. Помимо этих средств Украина также располагает €50 млн на закупку вакцины, которые были получены от Европейского инвестиционного банка. В то же время на днях Всемирный банк одобрил дополнительное финансирование в размере $150 млн для проекта «Экстренное реагирование на COVID-19″ и вакцинацию в Украине, из которых $120 млн будут направлены непосредственно на закупку вакцины от коронавируса.

Как ранее сообщали Власти, Ляшко назвал, кого с завтрашнего дня будут отстранять от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ляшко, моз, вакцинация
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