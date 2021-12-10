Если завтра в Украине выборы: две партии делят первое место

На начало декабря политические партии «Европейская солидарность» и «Слуга народа» имеют примерно одинаковый рейтинг.

За год показатели большинства партий практически не изменились



Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного 3-11 декабря.

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“Относительно наибольшей поддержкой пользуются партии «Европейская солидарность», которую поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также «Слуга народа», которую поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором», – сказано в отчете социологов.

Они объясняют, что разница в поддержке этих партий находится в рамках статистической погрешности, а это значит, что партии имеют примерно одинаковую поддержку избирателей.

Далее следуют партии «Батькивщина» (соответственно, 6,2% среди всех респондентов и 9,1% среди определившихся с выбором) и «Оппозиционная платформа – За жизнь!» (6,2% и 9%).

5% проходной барьер также формально преодолевают «Сила и честь» (4,8% и 7%), Радикальная партия (3,6% и 5,2%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (3,5% и 5 ,1%).

Формально чуть меньше проходного барьера имеют, но приближены к нему «Разумная политика» (3,3% и 4,8%), «Наши» (3,1% и 4,4%) и «Партия Шария» (2 ,8% и 4%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-партий, как «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Батькивщина», «Сила и честь», «Украинская стратегия Гройсмана» статистически значимо не изменился.

В то же время наиболее значительную динамику демонстрирует рейтинг партии «ОПЗЖ», чья поддержка среди определившихся снизилась с 17,4% до 9%.

Также за год снизилась поддержка партий «Голос» (с 3,5% до 1,7%) и «За майбутнє» (с 3,2% до 1,3%). Выросли показатели только у Радикальной партии – с 3,2% до 5,2%. При этом социологи обратили внимание, что в декабре 2020 года в списках не было партий «Наши» и «Разумная политика», поэтому для них невозможно оценить динамику за последний год.

Опрос КМИС провел 3-11 декабря по методу телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Как сообщали Власти, согласно соцопросу группы “Рейтинг”, в украинский парламент прошли бы восемь партий.

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