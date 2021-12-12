НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:38 13 Декабря 2021 Просмотров 1474   КомментариевКомментарии

В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается

В Закарпатской и Одесской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Закарпатье так же как и Одесская область рискует оказаться в

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

13 декабря Одесская область перешла в «оранжевую» зону – в регионе заметно увеличился показатель заболеваемости коронавируса. Если ситуация не изменится, то вскоре Одесчина может оказаться в «красной» карантинной зоне.

Также наблюдается ухудшение ситуации в Закарпатской области. В регионе уже как два дня подряд держится высокий уровень госпитализаций. Закарпатье так же как и Одесская область рискует оказаться в «красной» карантинной зоне.

Принимать соответствующие решения правительство планирует после публикации завтрашней статистики по коронавирусу в упомянутых регионах.

Статистика МОЗ

Как ранее сообщали Власти, Ляшко анонсировал выход еще двух областей из “красной” зоны.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: карантин, Одесская область, закарпатская область, красная зона
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.12.2021 16:25
В «красной» карантинной зоне остаются 10 областей
ТОР
22.11.2021 13:07
В Минздраве назвали две области, которые выйдут из “красной” зоны
ТОР
18.11.2021 11:28
Винницкая область вошла в “красную” зону
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Одну область на днях переведут из “красной” зоны сразу в “желтую”

17:26  Украина

Решил попробовать свет на вкус: во Львове из бронхов 4-летнего ребенка достали лампочку от гирлянды

16:52  Украина

Дистанционная очередь из автомата и взрыв авто: в Днепре пытались убить депутата

16:28  Украина

Две тысячи и одна жизнь

16:09  Украина

«Омикрон» в Украине ждут уже на этой неделе

15:34  Украина

У меня есть личная жизнь: Мендель рассказала об отношениях с Зеленским

15:24  Украина

Массовое отравление детей на хоккейном матче на Львовщине: названа причина

15:02  Украина

Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства: есть условие

14:59  Украина

В Великобритании зафиксировали первую смерть от “Омикрона”

14:49  Мир

В Кремле высказались о предложенном Зеленским референдуме по Донбассу

14:25  Мир

Украинец стал лучшим кадетом Королевской академии сухопутных войск в Великобритании

14:09  Мир

В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается

13:38  Украина

Мягкий ноябрь в середине декабря: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

13:28  Украина

Гогилашвили написал заявление об отставке и попал в базу «Миротворца»

13:22  Украина

В России задержали более сотни “украинских неонацистов”: якобы готовили теракты и массовые убийства

13:08  Мир

Американцы зациклены, вторжения в Украину нет и быть не может – МИД РФ

12:58  Мир

Если завтра в Украине выборы: две партии делят первое место

12:50  Украина

В Кремле высказались о предложенном Зеленским референдуме по Донбассу

14:25 Мир

В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается

13:38 Украина

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря

11:20 Мир

Путин пожаловался на распад СССР и рассказал, как работал таксистом

10:17 Мир

В женском монастыре под Москвой прогремел взрыв: ранены несколько детей

09:13 Мир

Спасатели ползли по мертвым, чтобы помочь живым: небывалый торнадо в США сравнял с землей завод с людьми

08:50 Мир

Жена Гогилашвили работает в одном кабинете с Зеленским, но зарплату получает в «Квартале 95″

07:11 Украина

На Закарпатье микроавтобус влетел в гужевую подводу с людьми: двое погибших, водитель скрылся

06:20 Украина

В центре Киева часть улицы провалилась под землю: движение транспорта изменили

18:01 Украина

В «красной» карантинной зоне остаются 10 областей

16:25 Украина

На американский штат Кентукки обрушился торнадо: погибло около сотни человек

18:07 Мир

Новости | NetGameSlots.com