В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается
В Закарпатской и Одесской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
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13 декабря Одесская область перешла в «оранжевую» зону – в регионе заметно увеличился показатель заболеваемости коронавируса. Если ситуация не изменится, то вскоре Одесчина может оказаться в «красной» карантинной зоне.
Также наблюдается ухудшение ситуации в Закарпатской области. В регионе уже как два дня подряд держится высокий уровень госпитализаций. Закарпатье так же как и Одесская область рискует оказаться в «красной» карантинной зоне.
Принимать соответствующие решения правительство планирует после публикации завтрашней статистики по коронавирусу в упомянутых регионах.
Как ранее сообщали Власти, Ляшко анонсировал выход еще двух областей из “красной” зоны.