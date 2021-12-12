В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается

В Закарпатской и Одесской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Закарпатье так же как и Одесская область рискует оказаться в



Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

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13 декабря Одесская область перешла в «оранжевую» зону – в регионе заметно увеличился показатель заболеваемости коронавируса. Если ситуация не изменится, то вскоре Одесчина может оказаться в «красной» карантинной зоне.

Также наблюдается ухудшение ситуации в Закарпатской области. В регионе уже как два дня подряд держится высокий уровень госпитализаций. Закарпатье так же как и Одесская область рискует оказаться в «красной» карантинной зоне.

Принимать соответствующие решения правительство планирует после публикации завтрашней статистики по коронавирусу в упомянутых регионах.

Как ранее сообщали Власти, Ляшко анонсировал выход еще двух областей из “красной” зоны.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: карантин, Одесская область, закарпатская область, красная зона