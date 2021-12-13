Украинец стал лучшим кадетом Королевской академии сухопутных войск в Великобритании

Учащийся в британской академии Сандхерст украинский кадет стал лучшим иностранным курсантом.

Вручение награды ее Королевским Высочеством принцессой Анной



Об этом сообщает посольство Великобритании в Киеве.

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Украинский офицер-кадет Павел Лейси стал лучшим иностранным курсантом Королевской военной академии Сандхерст.

Награда Международного меча, которую получил украинец, вручается иностранным курсантам, показавшим лучшие результаты в обучении в академии.

Награду Павлу Лейси вручала ее Королевское Высочество принцесса Анна на церемонии во время Государственного парада.

В этом году в Сандхерсте учились офицеры из 26 разных стран.

Как ранее сообщали Власти, Великобритания выделяет дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Великобритания, награда, академия Сандхерст