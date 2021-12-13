Украинец стал лучшим кадетом Королевской академии сухопутных войск в Великобритании
Учащийся в британской академии Сандхерст украинский кадет стал лучшим иностранным курсантом.
Об этом сообщает посольство Великобритании в Киеве.
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Украинский офицер-кадет Павел Лейси стал лучшим иностранным курсантом Королевской военной академии Сандхерст.
Награда Международного меча, которую получил украинец, вручается иностранным курсантам, показавшим лучшие результаты в обучении в академии.
Награду Павлу Лейси вручала ее Королевское Высочество принцесса Анна на церемонии во время Государственного парада.
В этом году в Сандхерсте учились офицеры из 26 разных стран.
Как ранее сообщали Власти, Великобритания выделяет дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины.