Две области Украины с 15 декабря переходят из «красной» зоны в «желтую»
С 00:00 15 декабря на территории Винницкой и Хмельницкой областей устанавливается «желтый» уровень эпидемической опасности.
Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Пока обе области находятся в «красной» зоне.
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Таким образом, в “красной” зоне останется 8 областей:
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Волынская,
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Житомирская,
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Запорожская,
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Киевская,
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Николаевская,
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Сумская,
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Черкасская,
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Черниговская.
Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.