Две области Украины с 15 декабря переходят из «красной» зоны в «желтую»

С 00:00 15 декабря на территории Винницкой и Хмельницкой областей устанавливается «желтый» уровень эпидемической опасности.

В "красной" зоне останется 8 областей



Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Пока обе области находятся в «красной» зоне.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Таким образом, в “красной” зоне останется 8 областей:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Кабмин, карантин