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Главная » Украина » Общество
18:01 13 Декабря 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Две области Украины с 15 декабря переходят из «красной» зоны в «желтую»

С 00:00 15 декабря на территории Винницкой и Хмельницкой областей устанавливается «желтый» уровень эпидемической опасности.

В "красной" зоне останется 8 областей

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Пока обе области находятся в «красной» зоне.

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Таким образом, в “красной” зоне останется 8 областей:

  • Волынская,

  • Житомирская,

  • Запорожская,

  • Киевская,

  • Николаевская,

  • Сумская,

  • Черкасская,

  • Черниговская.

Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

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Тэги: Кабмин, карантин
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