Вышел первый официальный тизер украинского ЛГБТ-фильма «Мой юный принц»
В понедельник, 13 декабря, вышел первый официальный тизер скандального украинского фильма об отношениях между двумя парнями «Мой юный принц».
Проект картины победил на питчинге Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 млн грн. Общий бюджет фильма составил 25 млн грн.
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В центре сюжета «Моего юного принца» – 17-летний подросток Поль, который живет со своей матерью Софией в богатом доме и ни в чем себя не ограничивает в плане взрослых привычек. Позже в их жизни появляются двое мужчин, отец и сын. У отца, Марка, завязываются отношения с матерью Поля, у сына, Антуана – с Полем.
Главные роли исполнили Петр Ниневский, Ахтем Сеитаблаев, Евгений Лисничий, Оксана Жданова и Анастасия Пустовит.
Режиссер фильма – Хачатур Василян, продюсеры – Алексей Гладушевский и Регина Марьяновская-Давидзон.
Продакшеном занимается студия Real Pictures.
По словам продюсера фильма Алексея Гладушевского, задача фильма – не только раскрыть тему ЛГБТ, но и показать одиночество подростков в их выдуманном мире.
Когда состоится премьера киноленты, пока неизвестно.
Как сообщали Власти, в Украине снимут первый украинский фильм о ЛГБТ «Мой юный принц», на что Госкино выделило 20 млн гривен.