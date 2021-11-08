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Главная » Украина » Общество
23:06 13 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вышел первый официальный тизер украинского ЛГБТ-фильма «Мой юный принц»

В понедельник, 13 декабря, вышел первый официальный тизер скандального украинского фильма об отношениях между двумя парнями «Мой юный принц».

Появился тизер скандального фильма

Проект картины победил на питчинге Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 млн грн. Общий бюджет фильма составил 25 млн грн.

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В центре сюжета «Моего юного принца» – 17-летний подросток Поль, который живет со своей матерью Софией в богатом доме и ни в чем себя не ограничивает в плане взрослых привычек. Позже в их жизни появляются двое мужчин, отец и сын. У отца, Марка, завязываются отношения с матерью Поля, у сына, Антуана – с Полем.

Главные роли исполнили Петр Ниневский, Ахтем Сеитаблаев, Евгений Лисничий, Оксана Жданова и Анастасия Пустовит.

Режиссер фильма – Хачатур Василян, продюсеры – Алексей Гладушевский и Регина Марьяновская-Давидзон.

Продакшеном занимается студия Real Pictures.

По словам продюсера фильма Алексея Гладушевского, задача фильма – не только раскрыть тему ЛГБТ, но и показать одиночество подростков в их выдуманном мире.

Когда состоится премьера киноленты, пока неизвестно.

Как сообщали Власти, в Украине снимут первый украинский фильм о ЛГБТ «Мой юный принц», на что Госкино выделило 20 млн гривен.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: кино, ЛГБТ, госкино
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