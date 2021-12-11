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18:42 13 Декабря 2021 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

В Москве мужчина помог упавшей женщине, провел ее домой и там изнасиловал

Мужчина помог женщине на улице, после чего отвел домой и жестоко изнасиловал.

После произошедшего мужчина остался в квартире своей жертвы и ушел спать в соседнюю комнату

Об этом сообщает «РЕН ТВ».

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В Москве прохожий помог 53-летней женщине, болеющей рассеянным склерозом. На Планерной улице женщина упала на землю и не могла подняться – незнакомец довел ее до квартиры и даже уложил в кровать, однако на это не остановился, раздел женщину и жестоко изнасиловал.

После произошедшего мужчина остался в квартире своей жертвы и ушел спать в соседнюю комнату.

Изнасилованная женщина просила злоумышленника покинуть ее квартиру, однако тот не реагировал. Тогда женщина позвонила своей дочери, которой удалось вызвать полицию и уговорить злоумышленника покинуть квартиру.

Приехавшее на вызов правоохранители оперативно задержали насильника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщали Власти, пьяный россиянин перепутал трансгендера с женщиной и изнасиловал его в электричке.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Москва, изнасилование
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