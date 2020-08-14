Впервые в истории премьер Израиля посетил ОАЭ: что случилось

Премьер-министр Нафтали Беннетт стал первым израильским премьером, официально посетившим Объединенные Арабские Эмираты.

В воскресенье Нафтали Беннетт встретился с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бен Заидом аль-Нахайяном.



Об этом сообщает Times of Israel.

Перед отлетом в Абу-Даби в воскресенье, 12 декабря, израильский премьер сказал, что цель его поездки – дальнейшее расширение связей между Израилем и ОАЭ.

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Его визит также вызван обеспокоенностью Израиля и его союзников в Персидском заливе политикой Ирана. На прошлой неделе переговоры между Ираном и мировыми державами по поводу иранской ядерной программы снова зашли в тупик.

В воскресенье Нафтали Беннет встретился с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом аль-Нахайяном. В понедельник – с наследным принцем шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Власти писали, что Израиль и ОАЭ в 2020 году подписали соглашение о нормализации отношений. ОАЭ стали первым государством Персидского залива и третьей в мире арабской страной, установившей дипломатические отношения с Израилем.

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Тэги: премьер-министр, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты