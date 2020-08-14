НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
19:52 13 Декабря 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Впервые в истории премьер Израиля посетил ОАЭ: что случилось

Премьер-министр Нафтали Беннетт стал первым израильским премьером, официально посетившим Объединенные Арабские Эмираты.

В воскресенье Нафтали Беннетт встретился с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бен Заидом аль-Нахайяном.

Об этом сообщает Times of Israel.

Перед отлетом в Абу-Даби в воскресенье, 12 декабря, израильский премьер сказал, что цель его поездки – дальнейшее расширение связей между Израилем и ОАЭ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Его визит также вызван обеспокоенностью Израиля и его союзников в Персидском заливе политикой Ирана. На прошлой неделе переговоры между Ираном и мировыми державами по поводу иранской ядерной программы снова зашли в тупик.

В воскресенье Нафтали Беннет встретился с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом аль-Нахайяном. В понедельник – с наследным принцем шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Власти писали, что Израиль и ОАЭ в 2020 году подписали соглашение о нормализации отношений. ОАЭ стали первым государством Персидского залива и третьей в мире арабской страной, установившей дипломатические отношения с Израилем.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: премьер-министр, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.08.2020 03:58
Третья арабская страна признала государство Израиль
ТОР
28.01.2020 22:12
В Израиле обвинили в коррупции действующего премьер-министра
ТОР
17.08.2019 08:31
Израиль и арабы тайно объединяются против Ирана
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот

22:15 Мир

В Кремле высказались о предложенном Зеленским референдуме по Донбассу

14:25 Мир

В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается

13:38 Украина

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря

11:20 Мир

Путин пожаловался на распад СССР и рассказал, как работал таксистом

10:17 Мир

В женском монастыре под Москвой прогремел взрыв: ранены несколько детей

09:13 Мир

Спасатели ползли по мертвым, чтобы помочь живым: небывалый торнадо в США сравнял с землей завод с людьми

08:50 Мир

Жена Гогилашвили работает в одном кабинете с Зеленским, но зарплату получает в «Квартале 95″

07:11 Украина

На Закарпатье микроавтобус влетел в гужевую подводу с людьми: двое погибших, водитель скрылся

06:20 Украина

В центре Киева часть улицы провалилась под землю: движение транспорта изменили

18:01 Украина

В «красной» карантинной зоне остаются 10 областей

16:25 Украина

Новости | NetGameSlots.com