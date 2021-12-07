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09:41 14 Декабря 2021 Просмотров 361   КомментариевКомментарии

В Черкассах с моста любви спрыгнула девушка: она погибла

В Черкассах 13 декабря около 15:10 с моста любви в парке “Сосновый бор” спрыгнула девушка 2000 года рождения, она погибла.

Мост в парке “Сосновый бор” давно облюбовали самоубийцы

Об этом сообщил в Facebook директор КП “Дирекция парков” Черкасс.

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По его словам, мост «любви» был закрыт воротами с обеих сторон с утра. Девушка перелезла через них, поднялась на середину моста и прыгнула вниз.

“К сожалению, как я и говорил на прошлой сессии Черкасского городского совета, если человек хочет прыгнуть, то он прыгнет, и закрытие моста не решает проблему”, – написал чиновник.

Он также пообещал, что  КП «Дирекция парков» обратится с письмом в городской совет с просьбой предусмотреть бюджете средства на безопасность моста.

Как сообщали Власти, в Киеве парень выпрыгнул из окна на седьмом этаже и выжил.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: самоубийство, черкассы
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