В Черкассах с моста любви спрыгнула девушка: она погибла
В Черкассах 13 декабря около 15:10 с моста любви в парке “Сосновый бор” спрыгнула девушка 2000 года рождения, она погибла.
Об этом сообщил в Facebook директор КП “Дирекция парков” Черкасс.
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По его словам, мост «любви» был закрыт воротами с обеих сторон с утра. Девушка перелезла через них, поднялась на середину моста и прыгнула вниз.
“К сожалению, как я и говорил на прошлой сессии Черкасского городского совета, если человек хочет прыгнуть, то он прыгнет, и закрытие моста не решает проблему”, – написал чиновник.
Он также пообещал, что КП «Дирекция парков» обратится с письмом в городской совет с просьбой предусмотреть бюджете средства на безопасность моста.
Как сообщали Власти, в Киеве парень выпрыгнул из окна на седьмом этаже и выжил.