СМИ: В Кремле задумались о последствиях войны с Украиной

Западные СМИ, а также Центр стратегических и международных исследований (CSIS) продолжают отслеживать рост российских войск на границах с Украиной.

Сегодня существует масса публикаций о том, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины с приходом 2022 года, и осуществит она это вторжение с нескольких направлений — из Крыма, из материковой части (со стороны Донбасса) и через Беларусь.

Российский военный эксперт и аналитик Игорь Коротченко уверен, что вторжение России в Украину будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе, и это, заявил аналитик, очень хорошо понимает Путин, пишет Наш город.

Кроме международной изоляции, которую сулят РФ большинство западных стран, вторжение на территорию Украины отрицательно повлияет на все финансовые направления развития страны.

Российские эксперты в области экономики, а также российская бизнес-элита всерьез остерегаются того, что США, заручившись поддержкой в Европе, смогут ввести дополнительные санкции по всему госдолгу, отраслевые ограничения для предприятий двойного назначения (например, в сфере транспортного машиностроения), для производителей высокотехнологичной продукции (например, компаний, производящих оборудование для энергетики или работающих в химической промышленности) и т.д. При таком повороте событий российская экономика понесет максимальные потери.

Кроме этого, финансово-экономический кризис затронет и социально-экономическую сферу. Россия сначала будет вынуждена пережить «яму» падения реальной заработной платы и роста безработицы, и все это происходит во время глубокой зимы, когда COVID-19 по-прежнему глубоко влияет на российских граждан.

Поэтому, можно сделать вывод, что Кремль осознает все риски, которые обрушатся на Россию после военной эскалации в отношении Украины и всячески отрицают все публикации западных СМИ о сосредоточении российских войск на украинских границах.