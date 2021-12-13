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11:27 14 Декабря 2021 Просмотров 1598   КомментариевКомментарии

Буковель или Корвалол: соцсети отреагировали мемами на лекарства за «тысячу Зеленского»

В сети бурно отреагировали мемами на новую инициативу президента Владимира Зеленского о возможности потратить тысячу за вакцинацию на лекарства людям старше 60 лет.

Люди отмечают сложность получения денег для владельцев кнопочных телефонов

Многие отметили, что возможность купить за эти деньги медикаменты  была бы хорошей идеей, если бы не то, что потратить их можно только с помощью приложения “Дія”, недоступного владельцам кнопочных телефонов.

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Также некоторые пользователи отметили, что власть отошла от принципа не только поощрения за вакцинацию, но и поддержки пострадавших во время пандемии сфер бизнеса. аптечный к ним точно отнести не получится.

Игра в лекарства

Игра в лекарства

Буковель или Корвалол?

Буковель или Корвалол?

Как получить деньги на лекарства в "Дія" на кнопочном телефоне?

Как получить деньги на лекарства в "Дія" на кнопочном телефоне?

"Дія" остается главной проблемой для получения тысячи Зеленского

"Дія" остается главной проблемой для получения тысячи Зеленского

Они узнали, что на тысячу можно купить зеленку

Они узнали, что на тысячу можно купить зеленку

Напомним, с января 2021 года люди старше 60 лет смогут потратить тысячу, полученную после полной вакцинации на приобретение лекарств.

С 13 декабря, можно подавать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию, получить средства можно будет с 19 декабря.

Власти подготовили инструкцию, как правильно подать заявку и быстро получить тысячу за вакцинацию

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: тысяча Зеленского
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