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12:17 14 Декабря 2021 Просмотров 338   КомментариевКомментарии

Был зам – нет зама: Арахамия отреагировал на российский паспорт Гогилашвили

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия не увидел ничего особенного в информации о том, что заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили был гражданином России.

Арахамия не заметил ничего особенного в гражданстве Гогилашвили

Об этом сообщило Громадське со ссылкой на слова самого Арахамии на брифинге после партийного съезда.

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Журналисты спросили его, заинтересовано ли монобольшинство расследовать назначение заместителем главы МВД человека, который может иметь паспорт РФ.

«Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну, был заместитель — нет уже заместителя. Дальше двигаемся», – сказал Арахамия.

Он также добавил, что по отношению к любым чиновникам категории А СБУ и МВД проводят спецпроверку.

«Нужно ли совершенствовать этот процесс? Я считаю, что за неправильное гражданское декларирование нужно ввести уголовную ответственность. Тогда, мне кажется, ситуация урегулируется», – уточнил нардеп.

Ранее Власти сообщали:

  • В сети 11 декабря появилось видео, на котором Гогилашвили на блокпосте при въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

  • После громкого общественного резонанса министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием Гогилашвили и отстраненит его от должности на этот период.

  • Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

  • 13 декабря Гогилашвили написал заявление об отставке и признался, что ему стыдно.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Давид Арахамия, Александр Гогилашвили
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