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14:17 14 Декабря 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

В Беларуси вынесли приговор Тихановскому и другим оппозиционерам: какие дали сроки

Гомельский областной суд на выездном заседании в СИЗО приговорил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы

Об этом сообщило «БелТА«. Также вынесены приговоры другим белорусским оппозиционерам.

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По данным следствия, Тихановский и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси.

При этом блогер через YouTube-канал и  Telegram-канал якобы открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей.

“Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности”, – говорится в материалах дела.

Напомним, Тихановского задержали еще в конце мая 2020 в Гродно. Против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах.

По «делу Тихановского-Лосика-Статкевича» вынесены такие приговоры:

  • Сергей Тихановский – 18 лет усиленного режима,

  • Игорь Лосик – 15 лет усиленного режима,

  • Николай Статкевич – 14 лет,

  • Артем Саков – 16 лет усиленного режима,

  • Владимир Цыганович – 15 лет усиленного режима,

  • Дмитрий Попов – 16 лет усиленного режима.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: беларусь, Сергей Тихановский
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