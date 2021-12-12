В Беларуси вынесли приговор Тихановскому и другим оппозиционерам: какие дали сроки

Гомельский областной суд на выездном заседании в СИЗО приговорил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы



Об этом сообщило «БелТА«. Также вынесены приговоры другим белорусским оппозиционерам.

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По данным следствия, Тихановский и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси.

При этом блогер через YouTube-канал и Telegram-канал якобы открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей.

“Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности”, – говорится в материалах дела.

Напомним, Тихановского задержали еще в конце мая 2020 в Гродно. Против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах.

По «делу Тихановского-Лосика-Статкевича» вынесены такие приговоры:

Сергей Тихановский – 18 лет усиленного режима,

Игорь Лосик – 15 лет усиленного режима,

Николай Статкевич – 14 лет,

Артем Саков – 16 лет усиленного режима,

Владимир Цыганович – 15 лет усиленного режима,

Дмитрий Попов – 16 лет усиленного режима.

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Тэги: беларусь, Сергей Тихановский