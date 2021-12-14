Перед встречей с Зеленским Макрон позвонил Путину: выслушал жалобы на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе РФ Владимиру Путину накануне завтрашней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Путин пожаловался Макрону на Украину



Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Среди прочего, большую часть разговора заняла тема Украины.

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В сообщении сказано, что Путин привел Макрону примеры якобы нарушения Украиной минских соглашений. Их в релизе назвали “безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса”.

Также отмечено, что украинские власти якобы намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, а ряд западных стран этому попустительствует.

Более того, Украину, по словам авторов релиза, накачивают современным оружием, что “создаёт прямую угрозу безопасности России”.

Кроме того Путин снова поднял тему дальнейшего продвижения НАТО на восток – ему нужны юридически зафиксированные гарантии, что это не случится. А для этого необходимо “незамедлительно запустить международные переговоры”.

“Президент РФ призвал французских партнёров с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении”, – сказано в сообщении Кремля.

Напомним, сразу после переговоров президента США Джо Байдена и РФ Владимира Путина Макрон пообещал в ближайшие дни провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали Власти, перед началом саммита Восточного партнерства в среду, 15 декабря, в Брюсселе состоится встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

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Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон