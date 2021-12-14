НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
17:50 14 Декабря 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Перед встречей с Зеленским Макрон позвонил Путину: выслушал жалобы на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе РФ Владимиру Путину накануне завтрашней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Путин пожаловался Макрону на Украину

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Среди прочего, большую часть разговора заняла тема Украины.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В сообщении сказано, что Путин привел Макрону примеры якобы нарушения Украиной минских соглашений. Их в релизе назвали  “безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса”.

Также отмечено, что украинские власти якобы намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, а ряд западных стран этому попустительствует.

Более того, Украину, по словам авторов релиза, накачивают современным оружием, что “создаёт прямую угрозу безопасности России”.

Кроме того Путин снова поднял тему дальнейшего продвижения НАТО на восток – ему нужны юридически зафиксированные гарантии, что это не случится. А для этого необходимо “незамедлительно запустить международные переговоры”.

“Президент РФ призвал французских партнёров с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении”, – сказано в сообщении Кремля.

Напомним, сразу после переговоров президента США Джо Байдена и РФ Владимира Путина Макрон пообещал в ближайшие дни провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали Власти, перед началом саммита Восточного партнерства в среду, 15 декабря, в Брюсселе состоится встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.12.2021 16:39
Нормандский формат без Путина: лидеры Германии, Франции и Украины встретятся в Брюсселе
ТОР
08.12.2021 07:41
Макрон пообщается с Путиным и Зеленским в ближайшеее время
ТОР
20.08.2019 05:44
Макрон на встрече с Путиным похвалил Зеленского за «мужественные шаги»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Буковель или Корвалол: соцсети отреагировали мемами на лекарства за «тысячу Зеленского»

11:27 Украина

СМИ: В Кремле задумались о последствиях войны с Украиной

09:58 Украина

Путин поговорил с Джонсоном об Украине: в Москве услышали одно, в Лондоне – другое

09:15 Мир

Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке

07:21 Украина

“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик

00:38 Мир

В США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот

22:15 Мир

В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается

13:38 Украина

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря

11:20 Мир

Путин пожаловался на распад СССР и рассказал, как работал таксистом

10:17 Мир

В женском монастыре под Москвой прогремел взрыв: ранены несколько детей

09:13 Мир

Спасатели ползли по мертвым, чтобы помочь живым: небывалый торнадо в США сравнял с землей завод с людьми

08:50 Мир

Новости | NetGameSlots.com