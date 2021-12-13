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08:21 15 Декабря 2021 Просмотров 221   КомментариевКомментарии

Две области сегодня вышли из “красной” зоны: кто остался

Сегодня, 15 декабря, с 00:00 на территории Винницкой и Хмельницкой областей начали действовать правила “желтой” карантинной зоны.

В Винницкой и Хмельницкой областях действуют правила "желтой" зоны

Ранее об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в понедельник, 13 декабря.

До этого обе области находились в “красной” зоне.

Таким образом, в “красной” зоне осталось 8 областей:

  • Волынская,

  • Житомирская,

  • Запорожская,

  • Киевская,

  • Николаевская,

  • Сумская,

  • Черкасская,

  • Черниговская.

Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

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Тэги: карантин
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