Две области сегодня вышли из “красной” зоны: кто остался
Сегодня, 15 декабря, с 00:00 на территории Винницкой и Хмельницкой областей начали действовать правила “желтой” карантинной зоны.
Ранее об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в понедельник, 13 декабря.
До этого обе области находились в “красной” зоне.
Таким образом, в “красной” зоне осталось 8 областей:
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Волынская,
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Житомирская,
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Запорожская,
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Киевская,
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Николаевская,
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Сумская,
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Черкасская,
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Черниговская.
Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.