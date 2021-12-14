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08:35 15 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки подтвердили более 6 тыс новых случаев COVID-19

За минувшие сутки у 8109 жителей Украины подтвердили COVID-19, а 356 человек от него умерли.

В Украине за сутки заразились COVID-19 8109 человек

Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава.  Среди заболевших 707 детей и 182 медицинских работника.

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За сутки госпитализировали 2280 человек, в то же время 26 307 пациентов выздоровели.

Лидирует по количеству новых заражений Киев – 1247, за столицей идет Полтавская область – 568 и Запорожская – 456 случаев.

Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1247;

  • Винницкая область – 353;

  • Волынская область – 402;

  • Днепропетровская область – 267;

  • Донецкая область – 425;

  • Житомирская область – 133;

  • Закарпатская область – 315;

  • Запорожская область – 456;

  • Ивано-Франковская область – 159;

  • Киевская область – 387;

  • Кировоградская область – 139;

  • Луганская область – 154;

  • Львовская область – 273;

  • Николаевская область – 328;

  • Одесская область – 364;

  • Полтавская область – 568;

  • Ривненская область – 297;

  • Сумская область – 191;

  • Тернопольская область – 171;

  • Харьковская область – 346;

  • Херсонская область – 155;

  • Хмельницкая область – 360;

  • Черкасская область – 394;

  • Черновицкая область – 104;

  • Черниговская область – 121.

Как сообщали Власти, сегодня, 15 декабря, с 00:00 на территории Винницкой и Хмельницкой областей начали действовать правила “желтой” карантинной зоны.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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