В Украине за сутки подтвердили более 6 тыс новых случаев COVID-19
За минувшие сутки у 8109 жителей Украины подтвердили COVID-19, а 356 человек от него умерли.
Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 707 детей и 182 медицинских работника.
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За сутки госпитализировали 2280 человек, в то же время 26 307 пациентов выздоровели.
Лидирует по количеству новых заражений Киев – 1247, за столицей идет Полтавская область – 568 и Запорожская – 456 случаев.
Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1247;
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Винницкая область – 353;
-
Волынская область – 402;
-
Днепропетровская область – 267;
-
Донецкая область – 425;
-
Житомирская область – 133;
-
Закарпатская область – 315;
-
Запорожская область – 456;
-
Ивано-Франковская область – 159;
-
Киевская область – 387;
-
Кировоградская область – 139;
-
Луганская область – 154;
-
Львовская область – 273;
-
Николаевская область – 328;
-
Одесская область – 364;
-
Полтавская область – 568;
-
Ривненская область – 297;
-
Сумская область – 191;
-
Тернопольская область – 171;
-
Харьковская область – 346;
-
Херсонская область – 155;
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Хмельницкая область – 360;
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Черкасская область – 394;
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Черновицкая область – 104;
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Черниговская область – 121.
Как сообщали Власти, сегодня, 15 декабря, с 00:00 на территории Винницкой и Хмельницкой областей начали действовать правила “желтой” карантинной зоны.