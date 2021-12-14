В Украине за сутки подтвердили более 6 тыс новых случаев COVID-19

За минувшие сутки у 8109 жителей Украины подтвердили COVID-19, а 356 человек от него умерли.

В Украине за сутки заразились COVID-19 8109 человек



Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 707 детей и 182 медицинских работника.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

За сутки госпитализировали 2280 человек, в то же время 26 307 пациентов выздоровели.

Лидирует по количеству новых заражений Киев – 1247, за столицей идет Полтавская область – 568 и Запорожская – 456 случаев.

Количество новых заболеваний COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1247;

Винницкая область – 353;

Волынская область – 402;

Днепропетровская область – 267;

Донецкая область – 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область – 315;

Запорожская область – 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 154;

Львовская область – 273;

Николаевская область – 328;

Одесская область – 364;

Полтавская область – 568;

Ривненская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область – 346;

Херсонская область – 155;

Хмельницкая область – 360;

Черкасская область – 394;

Черновицкая область – 104;

Черниговская область – 121.

Как сообщали Власти, сегодня, 15 декабря, с 00:00 на территории Винницкой и Хмельницкой областей начали действовать правила “желтой” карантинной зоны.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19