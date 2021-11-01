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Главная » Мир » Политика
09:20 15 Декабря 2021 Просмотров 122   КомментариевКомментарии

Евросоюз примет в свой состав Северную Македонию и Албанию

Во вторник в ЕС подтвердили свое обещание принять в союз шесть балканских стран и начать переговоры с Северной Македонией и Албанией.

Лидеры балканских стран и ЕС перед саммитом в Брдо, Словения. 5 октября 2021 года.

Об этом сообщает Swissinfo.

В заявлении 27 министров по европейским делам говорится, что Совет ЕС «подтверждает свою приверженность политике расширения», которая остается «ключевой политикой» союза.

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В заявлении также говорится, что Совет ЕС «рассчитывает на скорейшее проведение первых межправительственных переговоров» с Республикой Северная Македония и Албанией о членстве в ЕС.

Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами на вступление в ЕС. Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров с ЕС.

В марте 2020 года Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии, но осенью Болгария наложила вето. Споры Болгарии и Северной Македонии по поводу национальной идентичности и языка были одним из главных препятствий для евроинтеграции Северной Македонии.

Во вторник, 14 декабря, новый премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что его страна намерена поддержать кандидатуру Северной Македонии для вступления в ЕС.

Последний раз в ЕС принимали в 2013 году -  это была Хорватия, которая подала заявку на членство в 2003 году.

Ранее Власти писали, что греческий парламент ратифицировал договор с бывшей югославской республикой Македония о переименовании этой страны в Северную Македонию.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: вступление в ЕС, Северная Македония
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