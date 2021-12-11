Работал в команде Путина: в Украину не пустили обманутого “героя России”

Пограничники не пустили в Украину 45-летнего гражданина РФ, который признался в работе на российские спецслужбы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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В аэропорт Борисполь рейсом из Абу-Даби прибыл 45-летний гражданин России. На паспортном контроле он не смог назвать цель своего визита, а на недоумение пограничников заявил, что российский паспорт является прикрытием, так как он работает на ФСБ и ГРУ.

По словам мужчины, он несколько лет работает на российские спецслужбы, а в прошлом даже работал в «команде Путина». Мужчина рассказал пограничникам, что ждал своей заслуженной и обещанной награды – медали «героя России», но так ее и не получил.

Мужчина признался, что приехал в Киев, для того чтобы попросить помощи у украинских спецслужб, потому-то на него начали «совершать кибератаки».

Кроме того «спецагент» упомянул, что обладает сверхспособностями и испытывал на себе разные «порошки», которые завозили в Россию для таких агентов как он.

Проверять все заявления россиянина пограничники, конечно, не стали и благополучно отправили «российского шпиона» обратным рейсом в Абу-Даби.

Как ранее сообщали Власти, в Украину не пустили гражданина Узбекистана в одежде с гербом РФ.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: пограничники, борисполь