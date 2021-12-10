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11:44 15 Декабря 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Операцию по спасению котенка в Харьковском метро вызвала восхищение в сети

В Харькове спасли котенка, который около 15 часов провел в шоковом состоянии на путях станции метро «Армейская» в Харькове.

Та самая храбрая кошечка-воин Тина

Как сообщили в Facebook волонтеры организации «Порятунок тварин Харків», животное заметили рано утром во вторник, 14 декабря.

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Чтобы его спасти активисты попросили сотрудников метро временно отключить напряжение на рельсах, но они отказались это делать до полуночи.

“Спустя многочисленные созвоны и переговоры, решили действовать в тех обстоятельствах, которые мы имеем. Добились того, чтобы написать заявление о жестоком обращении с животными”, – сообщили зоозащитники.

По их словам, один из полицейских  на станции метро предложил сачок привязать к швабре и с помощью этой конструкции вытащить котенка. Предварительно в сачок положили влажный корм. Такая приманк асработала и животное достали с путей подземки.

Котенок оказался между рельсами метро

Котенок оказался между рельсами метро

“Котёнок, на удивление, в клеточке начал мурчать, не шипел, очень контактно себя вёл. Девочка, очень ласковая. Назвали Тина. Ему около 4,5 месяцев. Сейчас на ночь она едет на передержку к нашему сотруднику. Для мужественной Тины ищем семью!” – написали зоозащитники.

Пост о спасении котенка собрал рекордное количество лайков и комментариев. Пользователи восхищались неравнодушием волонтеров и благодарили всех участников операции.

Пользователи оставили десятки комментариев с благодарностью

Пользователи оставили десятки комментариев с благодарностью

Как сообщали Власти, на Волыни пограничники мучили дикое животное. Военнослужащие с оружием прижали ногами лань к земле и снимали происходящее на видео.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, метро, животные
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