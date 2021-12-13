НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:37 15 Декабря 2021 Просмотров 216   КомментариевКомментарии

Во Львовской области на стадионе нашли тело женщины: названа причина смерти

Во Львове насмерть замерзла бездомная женщина.

Причиной смерти стало сильное переохлаждение

Об этом сообщает «ТСН.ua».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Во Львове недалеко от центра города обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Как выяснили правоохранители, причиной смерти стало сильное переохлаждение.

У погибшей 48-летней женщины не было постоянного места жительства, а температура во Львове ночью опускалась до 7 градусов мороза.

ГСЧС предупреждают украинцев об возможно опасности и советуют тепло одеваться, обувать не жмущую обувь и быть осторожным при употреблении алкоголя.

Как ранее сообщали Власти, во Львове исчез замдиректора исторического музея: позже его нашли мертвым в автомобиле.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, Львов, переохлаждение
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.12.2021 16:52
Решил попробовать свет на вкус: во Львове из бронхов 4-летнего ребенка достали лампочку от гирлянды
ТОР
10.12.2021 16:22
В центре Львова загорелся электровелосипед: тушили пожарные. Видео
ТОР
10.05.2021 16:30
Во Львове двухлетняя девочка погибла при падении с восьмого этажа
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Мы не против бустерной вакцинации – мы против несправедливости, – глава ВОЗ

13:38  Мир

Женские духи – отличное дополнение к образу

13:21  Украина

В Украине продлили карантин до 31 марта 2022 года

13:16  Украина

Евросоюз пригрозил России беспрецедентными мерами с серьезными последствиями

13:13  Мир

Реанимации на 100% заполнены: Одесская область рискует вернуться в “красную” зону

13:00  Украина

На Центральном рынке Харькова произошла стрельба: есть пострадавшие

12:58  Украина

Во Львовской области на стадионе нашли тело женщины: названа причина смерти

12:37  Украина

Спустя 226 лет: Владимир-Волынский стал снова Владимиром

12:35  Украина

Бустерной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить распространение “Омикрон”, – глава ВОЗ

12:26  Мир

Критичні надра: вплив на ЄС та перспективи для України

12:23  Украина

5 причин заменить проводные наушники на беспроводные

12:12  Мир

Николай Тищенко может стать премьер-министром, – Андрей Богдан

11:52  Украина

Работал в команде Путина: в Украину не пустили обманутого “героя России”

11:44  Украина

Операцию по спасению котенка в Харьковском метро вызвала восхищение в сети

11:44  Украина

В Днепре BMW влетело в маршрутку: шесть пострадавших

11:27  Украина

В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

10:56  Мир

Есть там, где еще не обнаружен: ВОЗ заявила о невероятной скорости распространения “Омикрон”

10:55  Мир

В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

10:56 Мир

В Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека

00:14 Мир

И.о. главы ГФС Михаил Титарчук заблокировал работу предприятий, чтобы собрать «дань» для власти – СМИ

17:43 Украина

Был зам – нет зама: Арахамия отреагировал на российский паспорт Гогилашвили

12:17 Украина

Буковель или Корвалол: соцсети отреагировали мемами на лекарства за «тысячу Зеленского»

11:27 Украина

СМИ: В Кремле задумались о последствиях войны с Украиной

09:58 Украина

В Черкассах с моста любви спрыгнула девушка: она погибла

09:41 Украина

Путин поговорил с Джонсоном об Украине: в Москве услышали одно, в Лондоне – другое

09:15 Мир

Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке

07:21 Украина

“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик

00:38 Мир

В США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот

22:15 Мир

Новости | NetGameSlots.com