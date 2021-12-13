Во Львовской области на стадионе нашли тело женщины: названа причина смерти

Во Львове насмерть замерзла бездомная женщина.

Причиной смерти стало сильное переохлаждение



Об этом сообщает «ТСН.ua».

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Во Львове недалеко от центра города обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Как выяснили правоохранители, причиной смерти стало сильное переохлаждение.

У погибшей 48-летней женщины не было постоянного места жительства, а температура во Львове ночью опускалась до 7 градусов мороза.

ГСЧС предупреждают украинцев об возможно опасности и советуют тепло одеваться, обувать не жмущую обувь и быть осторожным при употреблении алкоголя.

Как ранее сообщали Власти, во Львове исчез замдиректора исторического музея: позже его нашли мертвым в автомобиле.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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