Главная » Украина » Происшествия
12:37 15 Декабря 2021 216 Комментарии
Во Львовской области на стадионе нашли тело женщины: названа причина смерти
Во Львове насмерть замерзла бездомная женщина.
Причиной смерти стало сильное переохлаждение
Об этом сообщает «ТСН.ua».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Во Львове недалеко от центра города обнаружили тело женщины без признаков жизни.
Как выяснили правоохранители, причиной смерти стало сильное переохлаждение.
У погибшей 48-летней женщины не было постоянного места жительства, а температура во Львове ночью опускалась до 7 градусов мороза.
ГСЧС предупреждают украинцев об возможно опасности и советуют тепло одеваться, обувать не жмущую обувь и быть осторожным при употреблении алкоголя.
Как ранее сообщали Власти, во Львове исчез замдиректора исторического музея: позже его нашли мертвым в автомобиле.
Тэги: смерть, Львов, переохлаждение
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ центре Львова загорелся электровелосипед: тушили пожарные. Видео
10.12.2021 16:22
ТОРВо Львове двухлетняя девочка погибла при падении с восьмого этажа
10.05.2021 16:30