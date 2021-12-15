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13:00 15 Декабря 2021 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

Реанимации на 100% заполнены: Одесская область рискует вернуться в “красную” зону

В Одессе и области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

На данный момент в больницах первой волны находятся 621 больных коронавирусом, второй волны – 538

Об этом сообщает «Думская».

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В Одесской области растет количество пациентов, заболевших COVID-19. Несмотря на то, что на территории остальной Украины наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, в Одесской области продолжают регистрировать по 500-600 новых случаев заболевания ежедневно.

По словам директора департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Натальи Одарий-Захарьевой, реанимации больниц для пациентов с COVID-19 заполнены на 100%.

На данный момент в больницах первой волны находятся 621 больных коронавирусом, второй волны – 538.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе больницы переполнены: за место в реанимации предлагают $1000.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Одесса, Одесская область, коронавирус
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