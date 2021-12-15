Реанимации на 100% заполнены: Одесская область рискует вернуться в “красную” зону
В Одессе и области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает «Думская».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В Одесской области растет количество пациентов, заболевших COVID-19. Несмотря на то, что на территории остальной Украины наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, в Одесской области продолжают регистрировать по 500-600 новых случаев заболевания ежедневно.
По словам директора департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Натальи Одарий-Захарьевой, реанимации больниц для пациентов с COVID-19 заполнены на 100%.
На данный момент в больницах первой волны находятся 621 больных коронавирусом, второй волны – 538.
Как ранее сообщали Власти, в Одессе больницы переполнены: за место в реанимации предлагают $1000.