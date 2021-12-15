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13:21 15 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Женские духи – отличное дополнение к образу

Развитие рынка женской парфюмерии не прекращается ни на минуту. Появляются новые ингредиенты и идеи, мысли и желания.

Развитие рынка женской парфюмерии не прекращается ни на минуту. Появляются новые ингредиенты и идеи, мысли и желания. Производители предлагают новинки, создавая широкое разнообразие и отличные возможности для дополнения стиля и образа. Ароматов становится все больше и больше. Много предложений есть в интернет-магазине «Parfum City», где на выбор имеется несколько категорий.

Прежде чем совершить покупку необходимо сделать правильный выбор. Все духи имеют классификацию и разделение на категории. Основной критерий отбора – наличие превосходящего ингредиента и запаха. Это упрощает отбор в соответствии с личными пожеланиями.

Категории и виды парфюмерии

Популярностью пользуется несколько известных категорий:

  1. Цветочные ароматы. Классика для любой женщины. Производители часто используют фиалки, жасмин, нарцисс, ландыши, розы, гардении. Наиболее востребованными являются те духи, где указанные выше нотки запахов гармонируют между собой;
  2. Фруктовые духи. Композиции дополняются яркими запахами фрукт: яблоки, персики, абрикосы и другие фрукты, отличающиеся сладостью и легкостью;
  3. Семейство цитрусовых фруктов. Запахи, с которыми нужно быть крайне осторожным. Применяется небольшое количество ноток апельсина, лимона, мандарин, бергамота и грейпфрута;
  4. Шипровые духи. Тут используется шалфей, пачули и несколько видов смол. Создается приятный запах мха и леса;
  5. Пряные ароматы. Любые женские духи, где ощущается запах имбиря, корицы, гвоздики и других известных специй;
  6. Альдегидные ароматы. Синтетические химические соединения, которые гармонично соединяются с натуральными ароматами.

Сложность выбора исключается, если помощь в подборе будет предоставляться опытными консультантами магазинами.

Принципы раскрытия аромата духов

Все начинается с верхних нот. Именно их человек чувствует на протяжении 15-20 минут. После этого открывается средняя часть аромата и длится она несколько часов. Конечный пункт – это раскрытие базового запаха, который также продлевается несколько часов.

Прежде чем выбирать духи в магазине «Parfum City» нужно понимать, что хочется купить. Лучше всего заранее посетить магазин и прочувствовать ароматы парфюмерии с помощью тестеров. Это является гарантом эффективного и правильного выбора, соответствующего на 100% своим принципам. Доставка парфюмерии осуществляется всеми известными транспортными компаниями.

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