Житель Мукачево получил внедорожник за прививку от COVID-19
В Мукачево разыграли автомобиль среди вакцинированных граждан.
Об этом сообщается на сайте Мукачевского городского совета.
Власти Мукачево провели акцию «Вакцинируйся. Сохрани жизнь», которая предполагала розыгрыш ценных призов среди вакцинированных местных жителей.
Главный приз – внедорожник, забрал Марченко Андрей Андреевич.
Кроме авто, разыграли еще и два телевизора, правда их забрали со второй попытки. Первые два человека, которые были выбраны в лотерее не смогли подтвердить вакцинацию наличием соответствующих документов.
Согласно правилам розыгрыша, чтобы забрать призы победители в течение 10 дней должны посетить ЦНАП, предъявить паспорт или ID карты, справку о присвоении идентификационного номера, сертификат о прохождении вакцинации.
В случае отсутствия хотя бы одного из документов у победителя, такое лицо признается комиссией утратившим право на получение приза и с помощью электронного сервиса выбирается следующий победитель.
Как ранее сообщали Власти, противопоказания для вакцинации от COVID-19: Минздрав опубликовал список.