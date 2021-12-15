Житель Мукачево получил внедорожник за прививку от COVID-19

В Мукачево разыграли автомобиль среди вакцинированных граждан.

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Об этом сообщается на сайте Мукачевского городского совета.

Власти Мукачево провели акцию «Вакцинируйся. Сохрани жизнь», которая предполагала розыгрыш ценных призов среди вакцинированных местных жителей.

Главный приз – внедорожник, забрал Марченко Андрей Андреевич.

Кроме авто, разыграли еще и два телевизора, правда их забрали со второй попытки. Первые два человека, которые были выбраны в лотерее не смогли подтвердить вакцинацию наличием соответствующих документов.

Согласно правилам розыгрыша, чтобы забрать призы победители в течение 10 дней должны посетить ЦНАП, предъявить паспорт или ID карты, справку о присвоении идентификационного номера, сертификат о прохождении вакцинации.

В случае отсутствия хотя бы одного из документов у победителя, такое лицо признается комиссией утратившим право на получение приза и с помощью электронного сервиса выбирается следующий победитель.

Как ранее сообщали Власти, противопоказания для вакцинации от COVID-19: Минздрав опубликовал список.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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