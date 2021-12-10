Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

Ученые сравнили это грандиозное событие с высадкой людей на Луну и назвали его новым этапом в изучении Солнца.

Зонд NASA Parker вошел в верхние слои атмосферы звезды



Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца. Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe пролетел через верхние слои атмосферы Солнца – корону – и собрал там частицы и магнитные поля. Ученые сравнили это событие с высадкой людей на Луну и назвали его новым этапом в изучении Солнца.

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Новая веха знаменует собой важный шаг для Parker Solar Probe и гигантский скачок в солнечной науке. Так же, как высадка на Луну позволила ученым понять, как оно образовалось, прикосновение к самому веществу, из которого сделано Солнце, поможет ученым получить важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Солнечную систему.

«Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe – это монументальный момент для солнечной науки и поистине выдающийся подвиг», – сказал Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. «Эта веха не только дает нам более глубокое понимание эволюции нашего Солнца и его влияния на нашу солнечную систему, но и все, что мы узнаем о нашей собственной звезде, также учит нас большему количеству звезд в остальной части Вселенной».

По мере приближения к солнечной поверхности Parker делает новые открытия, которые другие космические аппараты были слишком далеко, чтобы их можно было увидеть, в том числе изнутри солнечного ветра – потока частиц от Солнца, которые могут влиять на нас на Земле.

В 2019 году Parker обнаружил, что вблизи Солнца много магнитных зигзагообразных структур солнечного ветра, называемых обратным ходом. Но как и где они образовались, оставалось загадкой. С тех пор вдвое уменьшив расстояние до Солнца, Parker Solar Probe прошел достаточно близко, чтобы определить одно место, откуда они происходят: поверхность Солнца.

Первый проход через корону – и обещание новых пролетов – будет продолжать предоставлять данные о явлениях, которые невозможно изучить издалека.

«Летящий так близко к Солнцу, Parker Solar Probe теперь определяет условия в магнитном слое солнечной атмосферы – короне – чего мы никогда не могли раньше», – сказал Нур Рауафи, научный сотрудник проекта Parker из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса в Лорел, Мэриленд. «Мы видим свидетельства нахождения в короне в данных о магнитном поле, солнечном ветре и визуально на изображениях. Мы действительно можем видеть космический корабль, пролетающий через корональные структуры, которые можно наблюдать во время полного солнечного затмения».

Parker Solar Probe был запущен в 2018 году, чтобы исследовать загадки Солнца, путешествуя к нему ближе, чем любой другой космический корабль до этого. Через три года после запуска и спустя десятилетия после первого зачатия, Parker наконец-то появился.

В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности. Но у него действительно есть перегретая атмосфера, состоящая из солнечного материала, связанного с Солнцем гравитацией и магнитными силами. По мере того, как повышающееся тепло и давление отталкивают этот материал от Солнца, он достигает точки, в которой гравитационное и магнитное поля слишком слабы, чтобы его удержать.

Спиральная траектория Parker медленно приближает его к Солнцу, и в течение последних нескольких проходов космический корабль постоянно находился ниже 20 солнечных радиусов (91 процент расстояния от Земли до Солнца), что давало ему возможность пересечь границу – если оценки были правильный.

28 апреля 2021 г. во время восьмого пролета мимо Солнца зонд Parker Solar Probe обнаружил определенные магнитные условия и условия для частиц на высоте 18,8 радиуса Солнца (около 8,1 миллиона миль) над поверхностью Солнца, которые сообщили ученым, что он пересек критическую поверхность впервые и наконец вошел в солнечную атмосферу.

Ранее Власти писали, что в NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида.

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