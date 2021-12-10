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21:36 15 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

Ученые сравнили это грандиозное событие с высадкой людей на Луну и назвали его новым этапом в изучении Солнца.

Зонд NASA Parker вошел в верхние слои атмосферы звезды

Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца. Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe пролетел через верхние слои атмосферы Солнца – корону – и собрал там частицы и магнитные поля. Ученые сравнили это событие с высадкой людей на Луну и назвали его новым этапом в изучении Солнца.

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Новая веха знаменует собой важный шаг для Parker Solar Probe и гигантский скачок в солнечной науке. Так же, как высадка на Луну позволила ученым понять, как оно образовалось, прикосновение к самому веществу, из которого сделано Солнце, поможет ученым получить важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Солнечную систему.

«Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe – это монументальный момент для солнечной науки и поистине выдающийся подвиг», – сказал Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. «Эта веха не только дает нам более глубокое понимание эволюции нашего Солнца и его влияния на нашу солнечную систему, но и все, что мы узнаем о нашей собственной звезде, также учит нас большему количеству звезд в остальной части Вселенной».

По мере приближения к солнечной поверхности Parker делает новые открытия, которые другие космические аппараты были слишком далеко, чтобы их можно было увидеть, в том числе изнутри солнечного ветра – потока частиц от Солнца, которые могут влиять на нас на Земле.

В 2019 году Parker обнаружил, что вблизи Солнца много магнитных зигзагообразных структур солнечного ветра, называемых обратным ходом. Но как и где они образовались, оставалось загадкой. С тех пор вдвое уменьшив расстояние до Солнца, Parker Solar Probe прошел достаточно близко, чтобы определить одно место, откуда они происходят: поверхность Солнца.

Первый проход через корону – и обещание новых пролетов – будет продолжать предоставлять данные о явлениях, которые невозможно изучить издалека.

«Летящий так близко к Солнцу, Parker Solar Probe теперь определяет условия в магнитном слое солнечной атмосферы – короне – чего мы никогда не могли раньше», – сказал Нур Рауафи, научный сотрудник проекта Parker из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса в Лорел, Мэриленд. «Мы видим свидетельства нахождения в короне в данных о магнитном поле, солнечном ветре и визуально на изображениях. Мы действительно можем видеть космический корабль, пролетающий через корональные структуры, которые можно наблюдать во время полного солнечного затмения».

Когда зонд Parker Solar Probe прошел через корону на девятом столкновении, космический корабль пролетел через структуры, называемые корональными стримерами.

Parker Solar Probe был запущен в 2018 году, чтобы исследовать загадки Солнца, путешествуя к нему ближе, чем любой другой космический корабль до этого. Через три года после запуска и спустя десятилетия после первого зачатия, Parker наконец-то появился.

В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности. Но у него действительно есть перегретая атмосфера, состоящая из солнечного материала, связанного с Солнцем гравитацией и магнитными силами. По мере того, как повышающееся тепло и давление отталкивают этот материал от Солнца, он достигает точки, в которой гравитационное и магнитное поля слишком слабы, чтобы его удержать.

Спиральная траектория Parker медленно приближает его к Солнцу, и в течение последних нескольких проходов космический корабль постоянно находился ниже 20 солнечных радиусов (91 процент расстояния от Земли до Солнца), что давало ему возможность пересечь границу – если оценки были правильный.

28 апреля 2021 г. во время восьмого пролета мимо Солнца зонд Parker Solar Probe обнаружил определенные магнитные условия и условия для частиц на высоте 18,8 радиуса Солнца (около 8,1 миллиона миль) над поверхностью Солнца, которые сообщили ученым, что он пересек критическую поверхность впервые и наконец вошел в солнечную атмосферу.

Ранее Власти писали, что в NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: NASA, коснулись Солнца, Parker Solar Probe
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