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Главная » Украина » Политика
18:04 15 Декабря 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Выглядит потрясающе: Гончаренко похвастался фото с Тимошенко

Тимошенко пришла в Верховную Раду новом стильном аутфите.

Тимошенко на сегодняшнем выступлении в ВР

Фотографию с Юлией Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Олексей Гончаренко.

Сегодня, 13 декабря Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в новом стильном аутфите.

На Тимошенко было надета белая водолазка и белый блейзер без воротника, с металлическими пуговицами и накладными карманами. На ушах у Юлии Владимировны серьги с жемчугом, а на руках браслеты.

Кроме того Тимошенко сделала судя по всему свою любимую прическу – хвост с прикорневым объемом и нежный макияж.

Вид политика оценил депутат ВР Алексей Гончаренко, и даже сделал с ней фотографию, которую позже опубликовал в своих соцсетях

«У Юлии Владимировны сегодня новый лук. Она выглядит потрясающе!», — написал Гончаренко.

Как ранее сообщали Власти, Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Тимошенко, ВР, Гончаренко
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