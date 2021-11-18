Выглядит потрясающе: Гончаренко похвастался фото с Тимошенко

Тимошенко пришла в Верховную Раду новом стильном аутфите.

Тимошенко на сегодняшнем выступлении в ВР



Фотографию с Юлией Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Олексей Гончаренко.

Сегодня, 13 декабря Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в новом стильном аутфите.

На Тимошенко было надета белая водолазка и белый блейзер без воротника, с металлическими пуговицами и накладными карманами. На ушах у Юлии Владимировны серьги с жемчугом, а на руках браслеты.

Кроме того Тимошенко сделала судя по всему свою любимую прическу – хвост с прикорневым объемом и нежный макияж.

«У Юлии Владимировны сегодня новый лук. Она выглядит потрясающе!», — написал Гончаренко.

Как ранее сообщали Власти, Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.

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Тэги: Тимошенко, ВР, Гончаренко