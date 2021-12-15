В Украине за сутки стало больше больных COVID-19, но меньше смертей
За минувшие сутки по данным на утро 16 декабря в Украине подтвердили 9590 новых инфицирований коронавирусом, 355 человек умерло от болезни.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых больных 864 ребенка и 115 медиков.
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Выздоровели от COVID-19 за сутки 25 499 пациентов, госпитализировано 2089 человек.
Лидерами по количеству новых заболеваний стали Киев – 1478, Полтавская область – 642 и Запорожская – 529.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1478;
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Винницкая область – 305;
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Волынская область – 419;
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Днепропетровская область – 386;
-
Донецкая область – 473;
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Житомирская область – 325;
-
Закарпатская область – 427;
-
Запорожская область – 529;
-
Ивано-Франковская область – 318;
-
Киевская область – 397;
-
Кировоградская область – 156;
-
Луганская область – 83;
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Львовская область – 485;
-
Николаевская область – 297;
-
Одесская область – 400;
-
Полтавская область – 642;
-
Ривненская область – 270;
-
Сумская область – 231;
-
Тернопольская область – 268;
-
Харьковская область – 314;
-
Херсонская область – 143;
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Хмельницкая область – 398;
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Черкасская область – 392;
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Черновицкая область – 122;
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Черниговская область – 332.
Как сообщали Власти, Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.