В Украине за сутки стало больше больных COVID-19, но меньше смертей

За минувшие сутки по данным на утро 16 декабря в Украине подтвердили 9590 новых инфицирований коронавирусом, 355 человек умерло от болезни.

В Украине за сутки COVID-19 заболело 9590 человек



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых больных 864 ребенка и 115 медиков.

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Выздоровели от COVID-19 за сутки 25 499 пациентов, госпитализировано 2089 человек.

Лидерами по количеству новых заболеваний стали Киев – 1478, Полтавская область – 642 и Запорожская – 529.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1478;

Винницкая область – 305;

Волынская область – 419;

Днепропетровская область – 386;

Донецкая область – 473;

Житомирская область – 325;

Закарпатская область – 427;

Запорожская область – 529;

Ивано-Франковская область – 318;

Киевская область – 397;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 83;

Львовская область – 485;

Николаевская область – 297;

Одесская область – 400;

Полтавская область – 642;

Ривненская область – 270;

Сумская область – 231;

Тернопольская область – 268;

Харьковская область – 314;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 398;

Черкасская область – 392;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 332.

Как сообщали Власти, Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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