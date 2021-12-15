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08:44 16 Декабря 2021 Просмотров 168   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки стало больше больных COVID-19, но меньше смертей

За минувшие сутки по данным на утро 16 декабря в Украине подтвердили 9590 новых инфицирований коронавирусом, 355 человек умерло от болезни.

В Украине за сутки COVID-19 заболело 9590 человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых больных 864 ребенка и 115 медиков.

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Выздоровели от COVID-19 за сутки  25 499 пациентов, госпитализировано 2089 человек.

Лидерами по количеству новых заболеваний стали Киев – 1478, Полтавская область – 642 и Запорожская – 529.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1478;

  • Винницкая область – 305;

  • Волынская область – 419;

  • Днепропетровская область – 386;

  • Донецкая область – 473;

  • Житомирская область – 325;

  • Закарпатская область – 427;

  • Запорожская область – 529;

  • Ивано-Франковская область – 318;

  • Киевская область – 397;

  • Кировоградская область – 156;

  • Луганская область – 83;

  • Львовская область – 485;

  • Николаевская область – 297;

  • Одесская область – 400;

  • Полтавская область – 642;

  • Ривненская область – 270;

  • Сумская область – 231;

  • Тернопольская область – 268;

  • Харьковская область – 314;

  • Херсонская область – 143;

  • Хмельницкая область – 398;

  • Черкасская область – 392;

  • Черновицкая область – 122;

  • Черниговская область – 332.

Как сообщали Власти, Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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