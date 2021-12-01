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08:57 16 Декабря 2021 Просмотров 103   КомментариевКомментарии

Киев частично застрял в пробках: где затруднено движение

Утром 16 декабря по состоянию на 08:45 в Киеве затруднено движение на ряде улиц и проспектов, есть пробки и тянучки.

На ряде улиц и проспектов в Киеве - пробки

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Проблемы для автомобилистов наблюдаются как на правом, так и на левом берегу Днепра.

На правом берегу

Здесь отмечаются проблемы с движением на следующих улицах:

  • Жилянской,

  • Вадима Гетьмана,

  • Дегтяревской,

  • Елены Телиги,

  • Щусева,

  • Глыбочицкой,

  • Грушевского,

  • Набережно-Крещатицкой.

Пробки и тянучки есть на следующих проспектах:

  • Академика Палладина,

  • Воздухофлотском,

  • Валерия Лобановского,

  • Любомира Гузара,

  • Леся Курбаса,

  • Голосеевском,

  • Победы,

  • Степана Бандеры.

На левом берегу

Сложности с движением здесь зафиксированы на проспектах:

  • Юрия Гагарина,

  • Соборности,

  • Броварском,

  • Романа Шухевича,

  • Николая Бажана,

  • Освободителей.

Есть пробки  также на улицах:

  • Валентина Серова,

  • Андрея Малышко,

  • Оноре де Бальзака.

Затруднено движение на мостах Северном, Дарницком и Патона.

На мостах Южном и Метро можно проехать свободно.

Пробки в Киеве утром 16 декабря

Пробки в Киеве утром 16 декабря

Как сообщали Власти, 16 декабря в Киеве из-за риска повторного обвала дорожного покрытия ограничили движение на бульваре Шевченко.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пробки
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