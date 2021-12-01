Киев частично застрял в пробках: где затруднено движение

Утром 16 декабря по состоянию на 08:45 в Киеве затруднено движение на ряде улиц и проспектов, есть пробки и тянучки.

На ряде улиц и проспектов в Киеве - пробки



Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Проблемы для автомобилистов наблюдаются как на правом, так и на левом берегу Днепра.

На правом берегу

Здесь отмечаются проблемы с движением на следующих улицах:

Жилянской,

Вадима Гетьмана,

Дегтяревской,

Елены Телиги,

Щусева,

Глыбочицкой,

Грушевского,

Набережно-Крещатицкой.

Пробки и тянучки есть на следующих проспектах:

Академика Палладина,

Воздухофлотском,

Валерия Лобановского,

Любомира Гузара,

Леся Курбаса,

Голосеевском,

Победы,

Степана Бандеры.

На левом берегу

Сложности с движением здесь зафиксированы на проспектах:

Юрия Гагарина,

Соборности,

Броварском,

Романа Шухевича,

Николая Бажана,

Освободителей.

Есть пробки также на улицах:

Валентина Серова,

Андрея Малышко,

Оноре де Бальзака.

Затруднено движение на мостах Северном, Дарницком и Патона.

На мостах Южном и Метро можно проехать свободно.

Как сообщали Власти, 16 декабря в Киеве из-за риска повторного обвала дорожного покрытия ограничили движение на бульваре Шевченко.

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Тэги: Киев, пробки