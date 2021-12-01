Киев частично застрял в пробках: где затруднено движение
Утром 16 декабря по состоянию на 08:45 в Киеве затруднено движение на ряде улиц и проспектов, есть пробки и тянучки.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Проблемы для автомобилистов наблюдаются как на правом, так и на левом берегу Днепра.
На правом берегу
Здесь отмечаются проблемы с движением на следующих улицах:
-
Жилянской,
-
Вадима Гетьмана,
-
Дегтяревской,
-
Елены Телиги,
-
Щусева,
-
Глыбочицкой,
-
Грушевского,
-
Набережно-Крещатицкой.
Пробки и тянучки есть на следующих проспектах:
-
Академика Палладина,
-
Воздухофлотском,
-
Валерия Лобановского,
-
Любомира Гузара,
-
Леся Курбаса,
-
Голосеевском,
-
Победы,
-
Степана Бандеры.
На левом берегу
Сложности с движением здесь зафиксированы на проспектах:
-
Юрия Гагарина,
-
Соборности,
-
Броварском,
-
Романа Шухевича,
-
Николая Бажана,
-
Освободителей.
Есть пробки также на улицах:
-
Валентина Серова,
-
Андрея Малышко,
-
Оноре де Бальзака.
Затруднено движение на мостах Северном, Дарницком и Патона.
На мостах Южном и Метро можно проехать свободно.
Как сообщали Власти, 16 декабря в Киеве из-за риска повторного обвала дорожного покрытия ограничили движение на бульваре Шевченко.