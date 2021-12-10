На границе США с Мексикой устроили стрельбу из-за 18 россиян

На пограничном пункте Сан-Исидро в Калифорнии два автомобиля с нелегальными мигрантами пытались пересечь границу.

18 россиян задержаны за попытку нелегального въезда в США.



Об этом сообщается на сайте пограничной службы США.

Внедорожник Ford, за которым следовал седан Mercedes, прибыли из Мексики в пункт пропуска Сан-Исидро примерно в 21:33 по местному времени.

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Автомобили ехали на большой скорости и не отреагировали на требование пограничников остановиться. Из-за этого одному из офицеров пришлось открыть огонь.

Сообщается, что офицер произвел четыре выстрела по седану Mercedes, который затем врезался в резко остановившийся Ford.

В обоих автомобилях ехали в общей сложности 18 нелегальных мигрантов, все они оказались гражданами России.

В результате инцидента со стрельбой никто не пострадал, кроме двух пассажиров из автомобиля Mercedes, получивших легкие ушибы головы.

Водители автомобилей – мужчины 24 и 29 лет – арестованы.

Инцидент с применением оружия в настоящее время расследуется пограничной службой США и полицией Сан-Диего.

Как говорится в сообщении, одновременно с этим третье транспортное средство прибыло в Сан-Исидро – черный Dodge Durango. В нем было восемь человек – также граждане России, не имевшие документов для въезда в США.

Ранее Власти писали, что в Мексике перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами из Центральной Америки, в результате погибло более полусотни человек.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Мексика, США, россияне, нелегальные мигранты