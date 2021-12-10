На границе США с Мексикой устроили стрельбу из-за 18 россиян
На пограничном пункте Сан-Исидро в Калифорнии два автомобиля с нелегальными мигрантами пытались пересечь границу.
Об этом сообщается на сайте пограничной службы США.
Внедорожник Ford, за которым следовал седан Mercedes, прибыли из Мексики в пункт пропуска Сан-Исидро примерно в 21:33 по местному времени.
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Автомобили ехали на большой скорости и не отреагировали на требование пограничников остановиться. Из-за этого одному из офицеров пришлось открыть огонь.
Сообщается, что офицер произвел четыре выстрела по седану Mercedes, который затем врезался в резко остановившийся Ford.
В обоих автомобилях ехали в общей сложности 18 нелегальных мигрантов, все они оказались гражданами России.
В результате инцидента со стрельбой никто не пострадал, кроме двух пассажиров из автомобиля Mercedes, получивших легкие ушибы головы.
Водители автомобилей – мужчины 24 и 29 лет – арестованы.
Инцидент с применением оружия в настоящее время расследуется пограничной службой США и полицией Сан-Диего.
Как говорится в сообщении, одновременно с этим третье транспортное средство прибыло в Сан-Исидро – черный Dodge Durango. В нем было восемь человек – также граждане России, не имевшие документов для въезда в США.
Ранее Власти писали, что в Мексике перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами из Центральной Америки, в результате погибло более полусотни человек.