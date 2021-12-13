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11:49 16 Декабря 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Ляшко назвал четыре области, которые могут выйти из “красной” зоны

В Украине может сократиться «красная» карантинная зона.

Соответствующее решение будет принято на ближайшем созыве комиссии ТЭБ и ЧС

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге МОЗ, 16 декабря.

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Так, по словам министра, из «красной зоны» вскоре могут выйти еще четыре области, где относительно стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19.

«Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из «красного» уровня эпидемической опасности», — сообщил Ляшко.

Соответствующее решение будет принято на ближайшем созыве комиссии ТЭБ и ЧС.

В настоящее время в «красно» карантинной зоне находится 8 областей – Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.

Как ранее сообщали Власти, в Украине исчезла «оранжевая» зона карантина.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ляшко, моз, карантин, красная зона
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