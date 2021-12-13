Ляшко назвал четыре области, которые могут выйти из “красной” зоны
В Украине может сократиться «красная» карантинная зона.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге МОЗ, 16 декабря.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Так, по словам министра, из «красной зоны» вскоре могут выйти еще четыре области, где относительно стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19.
«Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из «красного» уровня эпидемической опасности», — сообщил Ляшко.
Соответствующее решение будет принято на ближайшем созыве комиссии ТЭБ и ЧС.
В настоящее время в «красно» карантинной зоне находится 8 областей – Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.
Как ранее сообщали Власти, в Украине исчезла «оранжевая» зона карантина.