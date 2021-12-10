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01:37 17 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Японии впервые прооперировали сердце младенца в утробе матери

Японские хирурги провели первую в Японии операцию по внутриутробному лечению аортального стеноза.

Факт успешного хирургического вмешательство в развитие плода подтвердился в октябре 2021 года, когда ребенок родился полностью здоровым

Об этом сообщает «NHK WORLD – JAPAN».

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В Японии успешно прооперировали младенца в утробе матери на 25-й неделе беременности.

У еще нерожденного ребенка диагностировали стеноз аортального клапана, при котором сужение отверстия клапана аорты препятствует нормальному развитию части сердца.

Операция проходила следующим образом: сперва врачи ввели специальную тонкую трубку в сердце плода через брюшную полость матери, а затем через трубку вставили надувной катетер, который и увеличил отверстие сердечного клапана.

Благодаря вмешательству врачей у плода увеличился приток крови поступающий к сердцу, что обеспечило правильное развитие органа.

Факт успешного хирургического вмешательство в развитие плода подтвердился в октябре 2021 года, когда ребенок родился полностью здоровым.

Данная операция была проведена в рамках одного из клинических исследований.

Как ранее сообщали Власти, новое исследование показало, что использование препарата силденафил, более известного большинству как фирменный препарат Виагра, значительно снижает заболеваемость болезнью Альцгеймера.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Япония, операция, хирургия, плод
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