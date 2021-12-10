В Японии впервые прооперировали сердце младенца в утробе матери
Японские хирурги провели первую в Японии операцию по внутриутробному лечению аортального стеноза.
Об этом сообщает «NHK WORLD – JAPAN».
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В Японии успешно прооперировали младенца в утробе матери на 25-й неделе беременности.
У еще нерожденного ребенка диагностировали стеноз аортального клапана, при котором сужение отверстия клапана аорты препятствует нормальному развитию части сердца.
Операция проходила следующим образом: сперва врачи ввели специальную тонкую трубку в сердце плода через брюшную полость матери, а затем через трубку вставили надувной катетер, который и увеличил отверстие сердечного клапана.
Благодаря вмешательству врачей у плода увеличился приток крови поступающий к сердцу, что обеспечило правильное развитие органа.
Факт успешного хирургического вмешательство в развитие плода подтвердился в октябре 2021 года, когда ребенок родился полностью здоровым.
Данная операция была проведена в рамках одного из клинических исследований.
Как ранее сообщали Власти, новое исследование показало, что использование препарата силденафил, более известного большинству как фирменный препарат Виагра, значительно снижает заболеваемость болезнью Альцгеймера.