Пока мама ходила в магазин: на Полтавщине в своем доме погиб ребенок

В Полтавской области во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок.

Из-за пожара в доме сгорела мебель и домашние вещи



Об этом сообщает «Суспільне Новини».

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15 декабря в Лубнах Полтавской области в одном из частных домов города на улице Каменопотоцкой произошел пожар.

Возгорание произошло, когда 31 летняя женщина вышла в магазин, в то время как дома остался сам ее полуторагодовалый ребенок. Когда мать вернулась, то обнаружила задымление в доме.

Женщина вместе с соседкой попытались отыскать ребенка, а когда найти его не удалось, вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили тело ребенка без признаков жизни на полу у двери. Судя по всему малыш пытался выбраться из задымленного помещения.

Мать погибшего пришлось госпитализировать в реанимационное отделение – она отравилась продуктами горения.

Из-за пожара в доме сгорела мебель и домашние вещи. Причина пожара выясняется.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, для установления точной причины смерти.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве за вечер сгорело две квартиры: один человек погиб.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: пожар, ребенок, полтавская область, смертье