Пока мама ходила в магазин: на Полтавщине в своем доме погиб ребенок
В Полтавской области во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок.
Об этом сообщает «Суспільне Новини».
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15 декабря в Лубнах Полтавской области в одном из частных домов города на улице Каменопотоцкой произошел пожар.
Возгорание произошло, когда 31 летняя женщина вышла в магазин, в то время как дома остался сам ее полуторагодовалый ребенок. Когда мать вернулась, то обнаружила задымление в доме.
Женщина вместе с соседкой попытались отыскать ребенка, а когда найти его не удалось, вызвали спасателей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили тело ребенка без признаков жизни на полу у двери. Судя по всему малыш пытался выбраться из задымленного помещения.
Мать погибшего пришлось госпитализировать в реанимационное отделение – она отравилась продуктами горения.
Из-за пожара в доме сгорела мебель и домашние вещи. Причина пожара выясняется.
Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, для установления точной причины смерти.
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