НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:07 16 Декабря 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Пока мама ходила в магазин: на Полтавщине в своем доме погиб ребенок

В Полтавской области во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок.

Из-за пожара в доме сгорела мебель и домашние вещи

Об этом сообщает «Суспільне Новини».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

15 декабря в Лубнах Полтавской области в одном из частных домов города на улице Каменопотоцкой произошел пожар.

Возгорание произошло, когда 31 летняя женщина вышла в магазин, в то время как дома остался сам ее полуторагодовалый ребенок. Когда мать вернулась, то обнаружила задымление в доме.

Женщина вместе с соседкой попытались отыскать ребенка, а когда найти его не удалось, вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили тело ребенка без признаков жизни на полу у двери. Судя по всему малыш пытался выбраться из задымленного помещения.

Мать погибшего пришлось госпитализировать в реанимационное отделение – она отравилась продуктами горения.

Фото с места происшествия

Из-за пожара в доме сгорела мебель и домашние вещи. Причина пожара выясняется.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, для установления точной причины смерти.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве за вечер сгорело две квартиры: один человек погиб.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: пожар, ребенок, полтавская область, смертье
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.10.2021 12:32
На Закарпатье в пожаре погибли бабушка и 4-летний внук
ТОР
13.03.2020 17:55
В Кривом Рогу огонь охватил многоэтажку, есть жертвы и пострадавшие
ТОР
21.01.2019 14:09
В результате пожара в Тернопольской области погиб полуторагодовалый ребенок
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных

13:28 Мир

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

12:54 Украина

В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына

07:12 Украина

Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

21:36 Мир

Ученые доказали бессилие двух популярных вакцин против “Омикрона”

19:09 Мир

Названы четыре страны Евросоюза, которые тормозят санкции против России

15:09 Мир

Житель Мукачево получил внедорожник за прививку от COVID-19

14:22 Украина

Во Львовской области на стадионе нашли тело женщины: названа причина смерти

12:37 Украина

В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

10:56 Мир

В Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека

00:14 Мир

И.о. главы ГФС Михаил Титарчук заблокировал работу предприятий, чтобы собрать «дань» для власти – СМИ

17:43 Украина

Новости | NetGameSlots.com