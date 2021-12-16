Брать или не брать: все тайны получения кредита под залог недвижимости

Залоговые займы многими украинцами признаны самым выгодным способом кредитования.

Залоговые займы многими украинцами признаны самым выгодным способом кредитования. Тем не менее, есть и те, кто по разным причинам не решается оформить такой кредит. С чем это связано и нужно ли бояться? Об этом стоит поговорить более подробно.

Почему стоит оформить залоговый займ?

Высокий спрос на залоговое кредитование обусловлен целым рядом преимуществ. Во-первых, это максимально выгодно ввиду минимальной процентной ставки. В большинстве банков она не превышает 3-4 %, в то время как для обычного потребительского займа ставка порой достигает 6–8 % в месяц.

Во-вторых, кредит под недвижимость более популярен ввиду возможности оформления на достаточно крупную сумму. Наконец, в-третьих, погашать долг можно на протяжении длительного срока, благодаря чему заемщик может не ограничивать себя в комфортной жизни и привычных покупках.

Залоговые кредиты в банках Украины

Несмотря на все преимущества оформления кредитов под залог, многие не спешат обращаться в популярные украинские банки, хотя их рекламные объявления пестрят всевозможными предложениями. Причин тому несколько:

сложная процедура оформления – хоть недвижимость и выступает объектом обеспечения, банкам все равно важно убедиться в платежеспособности клиентов. Поэтому без справки о доходах не обойтись;

длительные сроки рассмотрения – как правило, на изучение заявки кредитным комиссиям различных банков требуется от одной до нескольких недель;

кредитный рейтинг – ни один банк Украины по-прежнему не выдает кредиты под залог клиентам с плохой кредитной историей.

Все это заметно усложняет процедуру получения кредитных средств под залог, а в некоторых случаях вынуждает украинцев и вовсе отказаться от подобной идеи.

Кредиты под залог от UniGroup

Если банки отказывают в оформлении займа, а деньги нужны срочно, стоит обратиться в компанию UniGroup. Здесь порядок оформления займа под залог упрощен до максимума, а клиенты получают наиболее выгодные предложения:

ставка в месяц – всего 1,5 %;

сроки погашения – до 5 лет;

реальная сумма по займу – до 50 000 000 грн;

рассмотрение заявки на протяжении 10 минут;

оформление без справки о доходах;

кредитный рейтинг не имеет значения.

Кредит под недвижимость в компании UniGroup выдается на сумму, равную 80 % от стоимости объекта обеспечения. Для сравнения, большинство банков готовы оформить займ, размером до 70 % от рыночных цен на залоговое имущество.

К тому же, залоговые кредиты от компании UniGroup позволяют сэкономить. Клиентам не придется платить за услуги оценщиков. Все расходы, в том числе на юридическое оформление кредитного договора, компания берет на себя.

Каждый клиент UniGroup может самостоятельно выбрать самый удобный для него способ погашения кредита. Это делает сотрудничество с компанией не только выгодным, но и максимально комфортным.