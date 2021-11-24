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Главная » Украина » Общество
19:12 16 Декабря 2021 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

Служу Советскому союзу: эфир государственного телеканала «Дом» забит фильмами из СССР

Эфир государственного телеканала “Дом”, на содержание которого выделяются огромные деньги из государственного бюджета, забит старыми советскими фильмами, некоторые из которых пропагандируют коммунистическую идеологию.

Эфир канала "Дом" забит советскими фильмами

Фрагмент эфира опубликовал в Telegram нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. Один из героев ленты с пафосным лицом также пафосно произносит фразу “Служу Советскому союзу”.

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Стоит отметить, что в эфирной сетке “Дома” достаточно много художественных фильмов, многие из которых произведены советским кинематографом.

Так, в четверг, 16 декабря, в программе значатся фильмы «Нежность к ревущему зверю» (1980 год), «Чудак-человек» (1962 год), «Пока не выпал снег» (1984 год).

Причем «Нежность к ревущему зверю» показывают три раза в сутки, а затем еще один раз в пятницу 17 декабря.

Такая же странная история и с другими фильмами, которые повторяют по несколько раз в неделю.

Такой запущенный эфир выглядит странно на фоне информации о значительном финансировании канала из госбюджета.

Так, по информации профильного издания «Детектор Медиа», только реклама “Дома” обошлась налогоплательщикам в 30 млн гривен.

Всего на «Дом» и на UATV – оба входят в «Мультимедийную платформу иновещания Украины» – в 2021 году государство потратило 348,7 млн грн ($12,8 млн). Бюджет на 2022-й почти на 14 млн грн больше. Около 70% этих денег идет на «Дом».

Напомним, изначально телеканал запускался в 2020 году, чтобы бороться с российской пропагандой в Донецке и Луганске. Сигнал канала усиленно транслировался на восток Украины, а контент раскрывал проблемы оккупированных территорий.

Как сообщали Власти, пятый президент Украины Пётр Порошенко ворвался в прямой эфир обновлённого телеканала «Рада», который вещал из студии на втором этаже парламента.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: телевидение, пропаганда
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