Греция ужесточила правила въезда для украинцев

Греция с 19 декабря ужесточит правила въезда для украинских туристов в связи с COVID-19.

При въезде в Грецию обязательно иметь результаты GWH-ntcnf



Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы.

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Для въезда все туристы должны будут предоставить результат ПЦР-тестирования на коронавирус в течение 48 часов после въезда в страну.

Кроме того, необходимо предоставить один из следующих документов:

сертификат вакцинации против COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию;

отрицательный результат теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не ранее, чем за 48 часов до прибытия;

справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста, и которая действует в течение 180 дней после него.

Также необходимо будет заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

Как сообщали Власти, желающие посетить Италию и Польшу украинцы столкнутся с новыми правилами въезда, которые были введены из-за карантина.

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