Греция ужесточила правила въезда для украинцев
Греция с 19 декабря ужесточит правила въезда для украинских туристов в связи с COVID-19.
Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы.
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Для въезда все туристы должны будут предоставить результат ПЦР-тестирования на коронавирус в течение 48 часов после въезда в страну.
Кроме того, необходимо предоставить один из следующих документов:
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сертификат вакцинации против COVID-19;
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отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию;
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отрицательный результат теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не ранее, чем за 48 часов до прибытия;
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справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста, и которая действует в течение 180 дней после него.
Также необходимо будет заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.
Как сообщали Власти, желающие посетить Италию и Польшу украинцы столкнутся с новыми правилами въезда, которые были введены из-за карантина.