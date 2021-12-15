В Италии 81-летний профессор математики застрелил украинку

В Италии в городе Торре-Аннунциата 81-летний профессор застрелил 67-летнюю гражданку Украины, которая была сиделкой его сестры.

Трагедия произошла в городке Торре-Аннунциата



Об этом сообщило издание Stabia Channel. Подозреваемый ранее преподавал математику в одной из местных школ.

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Тело украинки нашли лежащим на земле в луже крови. Выстрел сразу унес ее жизнь.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины.

Прокуратура Торре-Аннунциата уже начала расследование обстоятельств трагедии.

Как сообщали ранее Власти, в Турции 12 декабря в реанимации госпиталя города Самсун умер 26-летний украинский моряк.

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