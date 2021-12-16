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17:37 16 Декабря 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

В Харькове бригада скорой вытащила с того света повесившегося парня

В Харькове прибывшие на вызов медики вернули к жизни практически умершего 29-летнего парня.

Спасшие парня медики

Об этом сообщает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» в Facebook.

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Бригада скорой помощи ЭМД 2402 в Харькове вернула с того света 29-летнего парня.

Медики прибыли на экстренный вызов к мужчине в предсмертном состоянии. Клиническая смерть у него произошла вследствие странгуляционной асфиксии.

Странгуляционная асфиксия — вид механической асфиксии, вызываемой сдавлением органов шеи, например, при повешении, удавлении.

Профессиональные действия фельдшера Дмитрия Кириченко, медсестры Юлии Чирвы и водителя Алексея Лучанинова, позволили вернуть парня в миры живых.

Как ранее сообщали Власти, в Тернополе девушка совершила самоубийство прыгнув с моста.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: самоубийство, Харьков, скорая помощь, медики
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