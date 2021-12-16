В Харькове бригада скорой вытащила с того света повесившегося парня
В Харькове прибывшие на вызов медики вернули к жизни практически умершего 29-летнего парня.
Об этом сообщает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» в Facebook.
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Бригада скорой помощи ЭМД 2402 в Харькове вернула с того света 29-летнего парня.
Медики прибыли на экстренный вызов к мужчине в предсмертном состоянии. Клиническая смерть у него произошла вследствие странгуляционной асфиксии.
Странгуляционная асфиксия — вид механической асфиксии, вызываемой сдавлением органов шеи, например, при повешении, удавлении.
Профессиональные действия фельдшера Дмитрия Кириченко, медсестры Юлии Чирвы и водителя Алексея Лучанинова, позволили вернуть парня в миры живых.
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