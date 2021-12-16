В Киеве из-за ДТП и ремонтов образовались пробки: список улиц
Вечером 16 декабря на многих улицах и проспектах Киева затруднено движение транспорта и образовались пробки.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Наиболее напряженная ситуация в центре столицы. В некоторых местах движение ограничивается из-за незначительных ДТП или проведения ремонтных работ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Правый берег
На правом берегу Киева стоит в пробках бульвар Дружбы Народов – там зафиксировано семь ДТП.
Есть проблемы с движением на улице Михаила Бойчука, Саперно-Слободской, Набережном шоссе, проспектах Победы, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Голосеевском, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.
Из-за ремонтных работ на Южном мосту образовалась тянучка в сторону правого берега.
Левый берег
На левом берегу затруднено движение на проспектах Бажана и Юрия Гагарин. Частично есть проблемы на Бориспольском и Харьковском шоссе.
Как сообщали Власти, в Киеве из-за риска повторного обвала дорожного покрытия ограничили движение на бульваре Шевченко.