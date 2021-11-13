СБУ предупредила Кабмин о возможном коллапсе в стране из-за нехватки угля
Служба безопасности Украины предупредила Кабинет министров Украины о высокой вероятности отключения тепловых электростанций из-за нехватки угля в стране.
Соответствующий отчет опубликовало издание ZN.UA.
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“Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ.
В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, ─ сказано в отчете.
Подчеркивает Служба и то, что под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭС и ТЭЦ:
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Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля
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Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов
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Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы
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Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов
Спецслужба предупредила правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона.
Это, в свою очередь, может привести к «чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти».
Как сообщали Власти:
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Россия с 1 ноября прекратила поставки энергетического угля в Украину, но у компаний есть контракты с другими поставщиками.
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Также Россия заблокировала транзит энергетического угля из Казахстана, который шел в Украину.
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Еще в ноябре в Украине 14 энергоблоков государственных теплоэлектростанций простаивали из-за отсутствия угля.
- Мэр Киева Виталий Кличко предупредил: если сильные морозы продержатся несколько недель, то веерных отключений в Киеве не избежать, поскольку в столице не хватает угля.