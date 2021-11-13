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06:34 17 Декабря 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

СБУ предупредила Кабмин о возможном коллапсе в стране из-за нехватки угля

Служба безопасности Украины предупредила Кабинет министров Украины о высокой вероятности отключения тепловых электростанций из-за нехватки угля в стране.

Украинским ТЭС может не хватить угля

Соответствующий отчет опубликовало издание ZN.UA.

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“Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ.

В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, ─ сказано в отчете.

Подчеркивает Служба и то, что под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭС и ТЭЦ:

  • Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля

  • Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов

  • Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы

  • Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов

Спецслужба предупредила правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона.

Это, в свою очередь, может привести к «чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти».

Как сообщали Власти:

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Тэги: СБУ, уголь, тэс
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