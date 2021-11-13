СБУ предупредила Кабмин о возможном коллапсе в стране из-за нехватки угля

Служба безопасности Украины предупредила Кабинет министров Украины о высокой вероятности отключения тепловых электростанций из-за нехватки угля в стране.

Украинским ТЭС может не хватить угля



Соответствующий отчет опубликовало издание ZN.UA.

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“Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ.

В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, ─ сказано в отчете.

Подчеркивает Служба и то, что под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭС и ТЭЦ:

Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля

Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов

Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов

Спецслужба предупредила правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона.

Это, в свою очередь, может привести к «чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти».

Как сообщали Власти:

Россия с 1 ноября прекратила поставки энергетического угля в Украину, но у компаний есть контракты с другими поставщиками.

Также Россия заблокировала транзит энергетического угля из Казахстана, который шел в Украину.

Еще в ноябре в Украине 14 энергоблоков государственных теплоэлектростанций простаивали из-за отсутствия угля.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил: если сильные морозы продержатся несколько недель, то веерных отключений в Киеве не избежать, поскольку в столице не хватает угля.

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Тэги: СБУ, уголь, тэс