На Филиппины обрушился супертайфун “Рай”: эвакуируют сотни тысяч людей
Это уже 15-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. Тайфун перерос в шторм наивысшей – пятой – категории. Порывы ветра составляют 230 км в час.
Об этом сообщает CNN.
Тайфун обрушился на южную провинцию Суригао-дель-Норте.
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Сотни тысяч людей спасаются от стихии. Их эвакуируют в укрытия, расположенные в школах и правительственных зданиях. Некоторых людей эвакуировали принудительно.
Береговая охрана запретила суднам выходить в море. В результате около четырех тысяч пассажиров, которые планировали воспользоваться паромом для переправы не смогли попасть в нужные им пункты назначения.
Десятки авиарейсов, преимущественно внутренних, были отменены.
Сведений о жертвах пока не поступало.
Ранее Власти писали, что на американский штат Кентукки обрушился торнадо: погибло около сотни человек.