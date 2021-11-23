На Филиппины обрушился супертайфун “Рай”: эвакуируют сотни тысяч людей

Это уже 15-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. Тайфун перерос в шторм наивысшей – пятой – категории. Порывы ветра составляют 230 км в час.

Филиппины накрыл один из самых мощных тропических штормов.



Об этом сообщает CNN.

Тайфун обрушился на южную провинцию Суригао-дель-Норте.

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Сотни тысяч людей спасаются от стихии. Их эвакуируют в укрытия, расположенные в школах и правительственных зданиях. Некоторых людей эвакуировали принудительно.

Береговая охрана запретила суднам выходить в море. В результате около четырех тысяч пассажиров, которые планировали воспользоваться паромом для переправы не смогли попасть в нужные им пункты назначения.

Десятки авиарейсов, преимущественно внутренних, были отменены.

Сведений о жертвах пока не поступало.

Ранее Власти писали, что на американский штат Кентукки обрушился торнадо: погибло около сотни человек.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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