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08:58 17 Декабря 2021 Просмотров 153   КомментариевКомментарии

На Гаити бандиты освободили похищенных миссионеров из США: получили выкуп

12 миссионеров, похищенных вооруженной бандой в Гаити два месяца назад, были освобождены в четверг.

Миссионеры ездили на Гаити в рамках гуманитарной инициативы, организованной Christian Aid Ministries.

Об этом сообщает CNN.

Двое миссионеров были освобождены 21 ноября. Две недели спустя были освобождены еще трое заложников, а в четверг утром – остальные 12.

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Источник агентства сообщил, что миссионеров нашли местные жители, которые доставили их в отделение полиции, недалеко от территории, которую контролирует банда.

Группа миссионеров, в которой первоначально насчитывалось 17 человек, отправилась на Гаити в рамках гуманитарной инициативы, организованной базирующейся в Огайо христианской организацией Christian Aid Ministries. В состав группы входили 16 граждан США и один канадец.

После посещения детского дома миссионеров похитили преступники из банды под названием «400 Mawozo».

Лидер банды заявил в октябре, что он требует выкупа в размере миллиона долларов за человека. Официальный представитель США сообщил, что выкуп был уплачен, но не правительством США. Хотя точная сумма не известна, по словам источника, она намного меньше миллиона долларов.

Власти писали, что на Гаити бандиты похитили 17 христианских миссионеров.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: похищение людей, миссионеры, Республика Гаити
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