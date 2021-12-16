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09:52 17 Декабря 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

G7 назвали “Омикрон” самой большой угрозой для здравоохранения в мире

Министры здравоохранения стран «Большой семерки» провели экстренный онлайн-саммит в связи с распространением нового штамма коронавируса.

По оценке министров, для успешной борьбы с новым штаммом требуется, прежде всего, достаточное количество вакцины.

Об этом сообщает The Guardian.

Встреча министров здравоохранения Великобритании, Германии, США, Франции, Италии, Японии и Канады прошла по инициативе Вликобритании.

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«Министры, глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире«, – говорится в заявлении по итогам саммита.

По оценке министров, для успешной борьбы с новым штаммом требуется, прежде всего, достаточное количество вакцины. Обеспечить ее доступность – задача «стратегической важности», подчеркивается в заявлении.

Министры также «согласились с растущей важностью кампаний ревакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжением немедикаментозных мер».

Случаи заражения новым вариантом были подтверждены в Германии, Австрии, Великобритании и многих других европейских странах, а также в Канаде, США и Израиле.

Как писали Власти, что специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что новый штамм коронавируса распространяется с  огромной скоростью – число зараженных увеличивается вдвое каждые два-три дня.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: страны G7, пандемия COVID-19, штамм омикрон
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