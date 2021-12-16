G7 назвали “Омикрон” самой большой угрозой для здравоохранения в мире
Министры здравоохранения стран «Большой семерки» провели экстренный онлайн-саммит в связи с распространением нового штамма коронавируса.
Об этом сообщает The Guardian.
Встреча министров здравоохранения Великобритании, Германии, США, Франции, Италии, Японии и Канады прошла по инициативе Вликобритании.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Министры, глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире«, – говорится в заявлении по итогам саммита.
По оценке министров, для успешной борьбы с новым штаммом требуется, прежде всего, достаточное количество вакцины. Обеспечить ее доступность – задача «стратегической важности», подчеркивается в заявлении.
Министры также «согласились с растущей важностью кампаний ревакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжением немедикаментозных мер».
Случаи заражения новым вариантом были подтверждены в Германии, Австрии, Великобритании и многих других европейских странах, а также в Канаде, США и Израиле.
Как писали Власти, что специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что новый штамм коронавируса распространяется с огромной скоростью – число зараженных увеличивается вдвое каждые два-три дня.