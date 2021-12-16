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09:57 17 Декабря 2021 165 Комментарии
В центре Киева из-за провала асфальта изменили маршруты общественного транспорта
В пятницу, 17 декабря, в Киеве несколько троллейбусов изменили свои маршруты из-за ремонтных работ на бульваре Шевченко.
Движение по бульвару Шевченко ограничено
Об этом сообщил “Киевпастранс». Коммунальщики проводят ремонт водопровода и асфальтового покрытия на части дороги по направлению к Бессарабскому рынку.
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Было изменено движение троллейбусов №5, 7, 8, 17.
Движение этих троллейбусов было организовано до ул. Леонтовича.
«Проводятся аварийно-восстановительные работы по бульвару Тараса Шевченко», – пояснили в КП.
Как сообщали Власти, в Киеве из-за риска повторного обвала дорожного покрытия ограничили движение на бульваре Шевченко.
Тэги: Киев, дороги
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